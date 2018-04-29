Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin'deki Türk lisesi kardeş okul oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde yer alan El Bireh Türk Kız Lisesi ile kardeş okul oldu.
İstanbul'da bulunan Tenzile Erdoğan İHL ile Filistin okulu arasındaki kardeşlik protokolü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen El Bireh Lisesi'nin Ramallah'taki binasında imzalandı.
İmza törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Ahmet Aydın, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Basri Salih, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz'ın yanı sıra Türkiye'den gelen Tenzile Erdoğan İHL öğrencileri ve El Bireh Lisesi öğrencileri katıldı.
Türkiye ve Filistin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, hazırlanan kardeşlik protokolü iki okulun öğretmenleri tarafından imzalandı.
Tenzile Erdoğan İHL öğrencileri, kardeş okul seçtikleri El Bireh Lisesi öğrencilerine hediyeler takdim etti. İki okulun öğrencileri imza töreninin ardından bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
- "Filistin davasını kendi öz davamız gibi görüyoruz"
TBMM Başkanvekili Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkına "Kudüs'ü ziyaret edin" mesajının ardından Türkiye'den Kudüs'e akın akın ziyaretçiler geldiğini söyledi. Aydın, Tenzile Erdoğan İHL öğrencileri ile Filistin'de olmalarına rağmen kendilerini Türkiye'de hissettiklerini belirterek, "Filistin davasını kendi öz davamız gibi görüyoruz." dedi.
İki okul arasındaki kardeşlik protokolünün önemini vurgulayan Aydın, "Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri bugün Kudüs'e kandil olmaya gelmişler. Bir ışık yaktılar, kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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