Tepebaşı geleceğe gülümsüyor

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan 90 zihinsel ve fiziksel yetersizliği bulunan birey, Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin vatandaşların sağlıklı yaşam hakkına sahip çıkarak koruyucu hekimlik çalışmaları kapsamında hizmete açtığı Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, çocukların yanı sıra yetersizliği bulunan bireylerin de ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki zihinsel ve fiziksel yetersizliği bulunan 90 birey, ağız ve diş sağlığı taramasından geçirildi. Yapılan taramalarda bireylerin ağız ve diş sağlığı kontrol edilirken, çürüğe karşı tedaviler ve diş taşı temizliği gibi işlemler gerçekleştirildi. Merkezde görevli diş hekimleri ayrıca zihinsel ve fiziksel yetersizliği bulunan bireylere, diş fırçalamanın önemi konusunda da telkinlerde bulundu. Ağız ve diş sağlığı taramasının ardından hekimlere teşekkür eden bireyler, dişlerini düzenli olarak fırçalayacakları konusunda da söz verdi.

Diğer yandan Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan bireyler, yılda iki kez ağız ve diş sağlığı taramasından geçiriliyor.