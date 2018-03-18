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Tepebaşı’nda çevre bilinci artırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine atık yönetimi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar, çevre kirliliği, enerji verimliliği ve küresel iklim değişikliği etkileri, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında detaylı bilgiler verdi.Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve 60 öğrencinin katılım sağladığı çevre eğitimlerinden yana memnuniyetlerini dile getiren öğretim görevlileri, belediye ve üniversite işbirliği ile yapılan çalışmaların devamlılığının sağlanmasının faydalı olacağını belirtti.

Tepebaşı’nda çevre bilinci artırılıyor

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine atık yönetimi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar, çevre kirliliği, enerji verimliliği ve küresel iklim değişikliği etkileri, nedenleri ve çözüm önerileri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve 60 öğrencinin katılım sağladığı çevre eğitimlerinden yana memnuniyetlerini dile getiren öğretim görevlileri, belediye ve üniversite işbirliği ile yapılan çalışmaların devamlılığının sağlanmasının faydalı olacağını belirtti.

Tepebaşı’nda çevre bilinci artırılıyor

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