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Tepebaşı’nda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda personellerini bilinçlendiriliyor.2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, uzman kişi ve kurumlarla iş birliğinde bulunarak, eğitim, saha denetimleri, tatbikat ve sağlık gözetimleri gibi yönetmelikte yapılması öngörülen çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı’nda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda personellerini bilinçlendiriliyor.
2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Belediyesi, uzman kişi ve kurumlarla iş birliğinde bulunarak, eğitim, saha denetimleri, tatbikat ve sağlık gözetimleri gibi yönetmelikte yapılması öngörülen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile çalışma şartları değişen personele temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine başlandı. Uzman Uğur Alan tarafından verilen eğitimlerde, personelin çalışma hayatında karşılaşabileceği olumsuz durumlar, yapılması gerekenler ve alınabilecek önlemler anlatıldı. Ayrıca iş kazalarının önlenmesi ve personelin daha bilinçli çalışmasına yönelik 500 personele verilen eğitimlerin devam edeceği bildirildi. Öte yandna eğitim programları tamamlandığında ise yaklaşık bin 500 personel eğitim almış olacak.

Tepebaşı’nda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

Tepebaşı’nda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürüyor

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