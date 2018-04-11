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Tepebaşı’nda kaldırımlar yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor.Ekipler son olarak Batıkent Mahallesi, Çarşı Sokak’ta kaldırım yapımı ve yol çalışması başlattı.

Tepebaşı’nda kaldırımlar yenileniyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler son olarak Batıkent Mahallesi, Çarşı Sokak’ta kaldırım yapımı ve yol çalışması başlattı. Çalışma kapsamında Çarşı Sokak üzerine kaldırım taşı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta yol yapımını da gerçekleştiriyor. Yol ve kaldırım çalışmalarının gerekli görüldüğü noktalarda aksatılmadan yapıldığını ifade eden yetkililer, Tepebaşı bölgesinde üst yapı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Batıkent Mahallesi sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade ediyor.

Tepebaşı’nda kaldırımlar yenileniyor

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