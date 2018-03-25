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Tepebaşı’ndan dünya saati uygulamasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:44 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da "Küresel İklim Değişikliği" konusundaki duyarlılığını, Dünya Saati uygulamasına destek vererek sürdürdü.24 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Dünya Saati uygulaması kapsamında, 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nın aydınlatmaları ve Espark AVM önünde bulunan kiremit fabrikası nostalji bacasının ışıklandırmaları 1 saat süreyle kapatıldı.

Tepebaşı’ndan dünya saati uygulamasına destek

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da "Küresel İklim Değişikliği" konusundaki duyarlılığını, Dünya Saati uygulamasına destek vererek sürdürdü.
24 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Dünya Saati uygulaması kapsamında, 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nın aydınlatmaları ve Espark AVM önünde bulunan kiremit fabrikası nostalji bacasının ışıklandırmaları 1 saat süreyle kapatıldı. Dünyanın en büyük çevre ekinliklerinden birisi olarak öne çıkan Dünya Saati Uygulaması, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği uygulama, 2007 yılında Avustralya’da başlamıştı.

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