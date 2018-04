Tepecikli gençler halı sahasına kavuştu

Şehzadeler Belediyesi tarafından Tepecik Mahallesinde yapımına başlanan halı saha ve kır düğün salonunda inşaat çalışmaları tamamlandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Tepecik Mahallesinde Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan halı saha ve kır düğün salonu tesisinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Berber’e Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve teşkilat mensupları da eşlik ettiler. Tepecik Mahallesinde yapılan tesisin kısa bir süre içerisinde açılacağını kaydeden Başkan Çelik, “İnşaat çalışmalarımız tamamlandı. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde açılışının halkımızın katılımı ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tepecik ve civar mahallelerimizdeki vatandaşlarımız hem halı sahadan spor yaparak istifade edecekler. Hem de düğün ve diğer sosyal etkinliklerin yapılabileceği vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek açık düğün bahçesinden istifade edebilecekler. Tepecik ve civar mahallelerimize kazandırmış olduğumuz bu güzel tesisimiz Şehzadelerimize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Şehzadeler Teşkilatı olarak her zaman Başkan Çelik’in yanında olduklarını ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, “Değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik, kısıtlı imkanlara rağmen Şehzadeler ilçemize ciddi manada güzel eserler kazandırdı. Biz teşkilat mensupları olarak değerli başkanımızın seçildiği günden bu yana yaptığı hizmetlere ve tesis açılışlarına sürekli şahit oluyoruz. Bugün de Tepecik mahallemizdeki bu tesis ile birlikte her mahalleye eşit bir şekilde hizmet edildiğini görmüş oluyoruz" diye konuştu.

“Şehzadeler 40 yıllık belediye gibi hizmet ediyor”

Şehzadeler Belediyesinin yeni kurulan 4 yıllık bir belediye olmasına rağmen 40 yıllık bir belediye gibi hizmet ettiğini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, “Değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik her zaman söylediğimiz gibi eksiden bir belediye devralarak sıfırdan bir belediye kurmakla kalmadı. 4 yılda adeta 40 yıllık bir belediyeymiş gibi pek çok alanda eserler yapıyor ve Şehzadeler’in tamamına belediyecilik hizmetlerini ulaştırıyor. Bu güzel tesisimiz Tepecik ve civar mahallelerimizde yaşayan gençlerimiz ve vatandaşlarımız için gerçekten de büyük bir imkan. Bu tür sosyal tesislerin yapımını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Eskiden Belediyelerimizin bu şekilde sahalar yapma imkanı yoktu ancak bu tür tesislerde büyük bir ihtiyaçtı. Bu noktada bu güzel tesisi vatandaşlarımıza kazandırmış olan belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. bu civarda oturan vatandaşlarımız inşallah hem halı sahadan hem de açık düğün bahçesinden en iyi şekilde istifade edebilecekler. Böylesine güzel tesislerin Manisamızın her köşesinde olmasını temenni ediyor ve halkımızın Şehzadeler’de yaşayan vatandaşlarımızın istifade ettiği haklardan yararlanmasını ümit ediyorum” dedi.