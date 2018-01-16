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Tepki çeken görüntü: Müzenin teşhir alanında leğen ve çöp kovası

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 04:43 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Tarihi eserlerin sergilendiği İzmir Tarih ve Sanat Müzesi'nde yağmur nedeniyle skandal görüntüler ortaya çıkıyor. 3 bölümden oluşan müzenin Atatürk'ün ziyaretinde 'Memnuniyet' notu düştüğü müze defterinin yanındaki görüntüler tepki topladı.

Tepki çeken görüntü: Müzenin teşhir alanında leğen ve çöp kovası

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre taş eserler, seramik eserler ve kıymetli eserler olmak üzere 3 bölümden oluşan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’ne yağmur nedeniyle su damlıyor. Bu damlaların birikmemesi için teşhir alanlarına kova, leğen ve çöp kovası kondu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931’deki ziyaretinde “Memnuniyet” notu düştüğü müze defterinin yakınındaki bu görüntü tepki çekti.

ÇÖP KOVASI SERGİSİ...

Kıymetli Eserler Bölümü’nde çeşitli dönemlere ait figürinler, kandiller, cam ve bronz eserler, hazine odası ve sikkenin yanı sıra kova, leğen, çöp kovası da sergilendiği izlenimi de doğdu.

Değerli parçaların bir zamanlar teşhir edildiği alanlara, “Geçici olarak teşhir dışıdır” yazısının asılması dikkat çekici. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre vatandaşlar yetkililerden İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nin bu çirkin görüntülerden bir an önce kurtarılmasını istedi.

Sıra dışı bir tıp müzesi
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Anahtar Kelimeler:
izmir müze Leğen çöp kovası İzmir Tarih ve Sanat Müzesi

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