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Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul Nişantaşı'nda, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla turist yolcusunu indirerek valizini fırlatan taksicinin meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Nişantaşı'nda bir taksici, kendisini trafiğe soktuğu iddiasıyla kadın turist yolcusunu indirerek valizini yola fırlatmıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ticari taksinin sürücüsünün meslekten men edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önüne park edildiği bilgisi edinildi.

Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
nişantaşı istanbul taksici

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