Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Bir asansör örneği vererek, katlar arasında "halvet" şartlarının birkaç dakika içerisinde yaşanabileceğini belirten Nurettin Yıldız'a Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'dan ağır eleştiriler geldi.
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, “Asansöre binmek caiz mi hocam?” başlıklı yazısında “Bu hızla devam ederse, maazallah, toplum olarak şaşırmamaya başlayacağız. Gerçi, Dostoyevski, ‘olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır’ demiştir ama bu öylesi bir olgunluk değil. Nasıl ki zamanla yalancıya ve müfteriye karşı şaşırmamaya başladık, buna benzer bir durum” ifadelerini kullandı.
“NEDİR BU ‘FETVA FANTEZİSİ?”
“Alışmak hiç kuşkusuz onaylamak veya kabul etmek anlamına gelmez ama bir şekilde ‘tepkisizlik’ doğurur” diyen Salih Tuna şu uyarıları yaptı:
“Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız’ haline sebep, işte bu tepkisizliktir. Son günlerde kimi ‘hocaların’ acayip ‘fetvaları’ da olağan karşılanmaya başlandı galiba. Yoksa gündüz gözüyle bu kadar kaptırıp gidemezlerdi. ‘Asansörde bir - iki dakika kadın erkek baş başa kalırsa halvet hasıl olur’ nedir Allah aşkınıza?! Kozalağın biri gelip, ‘Hocam asansör üst katta arıza yaptı diyelim, yanımda da cillop gibi bir hatun; kimsecikler yok, baş başayız, hükmü nedir...’ diye mi sormuş? Mevzu nedir? Eskiden ‘kutuplarda namaz nasıl kılınır’ sorulurdu, şimdi asansörde halvet mi soruluyor? Nedir bu ‘fetva fantezisi?’ Şayet soruluyorsa, ‘Evladım senin asansöre binmen caiz değildir’ neden denmez?!”
“HAYRET ETMEK NEDİR Kİ, KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTSAK YERİDİR”
Salih Tuna, “Asansör bitti, geçen gün muttali oldum ki, sırayı yorgan ve yastığın cinsel ayartıcılığına karşı uyarmaya getirmişler” diyerek Nurettin Yıldız’ın gündem olan "Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyun yoksa battaniye ve yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız edebilir" şeklindeki yeni fetvasını işaret edip şöyle eleştirdi:
“Durmuyorlar, durduramıyoruz. Efendim yatağa girip şappadak uyumazsan yorgan yastık içini gıdıklar, cinsel dürtüleri harekete geçirirmiş. ‘Dan’ diye uyuyacaksın. Uykusuzluk sorunu çekiyorsan, kuvvetle muhtemel, durumun sakat... Hayret etmek nedir ki, küçük dilimizi yutsak yeridir. Nasıl bir bağlamı vardır acaba bu konuşmanın? ‘Hocam yatağa giriyorum ama yastık ve yorgandan etkileniyorum, ne yapmalıyım?..’ diye soran bir kozalak mı var? Eh be kardeşim... Vaktiyle ‘damacanaya tecavüz davasına’ konu olan o kozalağın suçu fetva sormamak mıydı? Sorular mı kozalak, kimi hocalar mı fantastik, nedir? Yoksa... Sokaklarda yatan onca gariban varken, bizim sıcak odalarımızda yorgan yastık yatmamızın hükmü nedir diye soran mı kalmadı?”
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması
Liseli kıza korkunç şantaj!
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 2 yorum