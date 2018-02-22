Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Bir asansör örneği vererek, katlar arasında "halvet" şartlarının birkaç dakika içerisinde yaşanabileceğini belirten Nurettin Yıldız'a Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'dan ağır eleştiriler geldi.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, “Asansöre binmek caiz mi hocam?” başlıklı yazısında “Bu hızla devam ederse, maazallah, toplum olarak şaşırmamaya başlayacağız. Gerçi, Dostoyevski, ‘olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır’ demiştir ama bu öylesi bir olgunluk değil. Nasıl ki zamanla yalancıya ve müfteriye karşı şaşırmamaya başladık, buna benzer bir durum” ifadelerini kullandı.

“NEDİR BU ‘FETVA FANTEZİSİ?”

“Alışmak hiç kuşkusuz onaylamak veya kabul etmek anlamına gelmez ama bir şekilde ‘tepkisizlik’ doğurur” diyen Salih Tuna şu uyarıları yaptı:

“Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız’ haline sebep, işte bu tepkisizliktir. Son günlerde kimi ‘hocaların’ acayip ‘fetvaları’ da olağan karşılanmaya başlandı galiba. Yoksa gündüz gözüyle bu kadar kaptırıp gidemezlerdi. ‘Asansörde bir - iki dakika kadın erkek baş başa kalırsa halvet hasıl olur’ nedir Allah aşkınıza?! Kozalağın biri gelip, ‘Hocam asansör üst katta arıza yaptı diyelim, yanımda da cillop gibi bir hatun; kimsecikler yok, baş başayız, hükmü nedir...’ diye mi sormuş? Mevzu nedir? Eskiden ‘kutuplarda namaz nasıl kılınır’ sorulurdu, şimdi asansörde halvet mi soruluyor? Nedir bu ‘fetva fantezisi?’ Şayet soruluyorsa, ‘Evladım senin asansöre binmen caiz değildir’ neden denmez?!”