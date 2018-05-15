Teravih namazı nasıl kılınır? 2018 Ramazan imsakiyesine göre teravih namazı kaçta kılınacak?

2018 yılının Ramazan ayı geldi. Bu gece ilk teravih namazı için camiler dolup taşacak. bilindiğigibi teravih namazı Ramazan ayında kılınır. Ramazan'ın bir göstergesi olan teravih namazı sadece bu ayda kılındığı için çoğu zaman nasıl kılındığına, kaç rekat olduğuna dair hatırlatmalara ihtiyaç durulabiliyor. Her yıl teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, cemaatle mi kılmak gerekir gibi sorulara cevap aranıyor. Diyanet'ten aldığımız bilgiler ile birlikte videolu anlatımla teravih namazı hakkında bilgileri topladık. İşte teravih namazı hakkında merak ettikleriniz...
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.
Teravih namazının vakti nedir? Ne zamana kadar kılınabilir?
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem Teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzını kılmadan vitir ve Teravih namazı kılınır ise vitir ve Teravihin yeniden kılınması gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; Teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
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Teravih namazı kaç rekattır?
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda kesin bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda ise iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Ki Peygamber Efendimiz bile ilk başlarda cemaatle kıldırdığı fakat farz olur endişesiyle tek başına kılmaya başlamıştır. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.
Teravih namazı tek başına kılınabilir mi? Cemaatle kılmak şart mıdır?
Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitr namazı arasında kılınan bir nafile namazdır. Bundan dolayıdır ki nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamber (s.a.s.)'in uygulaması ile sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir.
Hz. Ömer (ra), halife olduktan sonra halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görür. Bu namazın cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünür ve ashapla istişare ederek yeniden cemaatle kılınmasını başlatır. Halkın muhabbetle teravih namazını kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir adet oldu” diyerek memnuniyetini belirtir. Hz. Ali Efendimiz'de, bu uygulama sebebiyle “Hz. Ömer mescitlerimizi Teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın” diye dua eder.
Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?
Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefi alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir. Bir kısım alimler kılınan rekatların tümü temelde tek bir namaz olduğu düşüncesinden hareketle her iki veya dört rekatta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğunun bulunmadığını söylemişlerdir. Bir kısmına göre ise her dört rekatta niyet etmek şarttır Çünkü her dört rekat başlı başına bir namazdır. Zira selam vermekle fiilen namazdan çıkılmış olur Bu sebeple yeniden namaza girmek için mutlaka niyet lazımdır. Tercih edilen görüş de budur.
TERAVİH NE DEMEKTİR?
Teravih kelimesi; sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğuludur. Teravih namazı kılınırken iki veya dört rekatta bir selam verilerek bir miktar oturulması, dinlenilmesi bu yüzdendir. Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.
Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Sünnet-i müekkede; Peygamber Efendimiz'in nadiren yapmadığı sünnetlere denir. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır (Buhari, Salatü't-Teravih, 1; Müslim, Müsafirin, 174).
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