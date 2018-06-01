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"Tercih etmedikleri hiçbir okula yerleştirilmeyecekler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: (2) - "(Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı) Sınavla öğrenci alan okullarla sınavsız öğrenci alan okulumuz her açıdan aynı standartlarda. Bu iki sistemde öğrenci alan okullarda aynı eğitimin verileceğini taahhüt ediyorum. Bu nedenle velilerimiz de öğrencilerimiz de bu sınavı gereğinden çok gündemlerine almasınlar" - "Biz bu sınavın olağanüstü görünmemesini istiyoruz. Sınav baskısından yeni modele geçiyoruz. Çok daha iyi alternatifler sunuyoruz. Tercih etmedikleri hiçbir okula yerleştirilmeyeceklerini taahhüt ediyoruz. Bu sınavda çocuklarımızı strese sokacak eylemlerden kaçınılmasını rica ediyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na ilişkin "Sınavla öğrenci alan okullarla sınavsız öğrenci alan okulumuz her açıdan aynı standartlarda. Öğrencilerimizi sınav kaygısından kurtarmak istiyoruz. Bu iki sistemde öğrenci alan okullarda aynı eğitimin verileceğini taahhüt ediyorum. Bu nedenle velilerimizden de öğrencilerimizden de bu sınavı gereğinden çok gündemlerine almasınlar." dedi.

Yılmaz, Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın yarın yapılacağını belirterek, sınavın sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacağını ve 135 dakika süreceğini anımsattı.

Sınavın 8. sınıfları kapsayacağını ifade eden Yılmaz, "Bu sınav okullarımızın sadece yüzde 10'unu teşkil etmektedir. Geri kalan yüzde 90'ı kendi adresine dayalı eğitim bölgesinde kalacak okullara kaydedilecektir. Yaklaşık bir milyon öğrencimiz ikametgahının olduğu alanda okullara kaydedilecektir. Bu sistem herkesin kendi muhitinde eğitim almasını sağlayacaktır." dedi.

Yılmaz, bütün okulların aynı standartta eğitim vermesi için gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fiziksel açıdan, öğretmen, müfredat açısından fark yoktur. Sınavla öğrenci alan okullarla sınavsız öğrenci alan okulumuz her açıdan aynı standartlarda. Öğrencilerimizi sınav kaygısından kurtarmak istiyoruz. Bu iki sistemde öğrenci alan okullarda aynı eğitimin verileceğini taahhüt ediyorum. Bu nedenle velilerimiz de öğrencilerimiz de bu sınavı gereğinden çok gündemlerine almasınlar. Sınava girmeseler de girip istediği okula yerleşmeseler de iyi eğitim almaya devam edeceklerdir. Biz bu sınavın olağanüstü görünmemesini istiyoruz. Sınav baskısından yeni modele geçiyoruz. Çok daha iyi alternatifler sunuyoruz. Tercih etmedikleri hiçbir okula yerleştirilmeyeceklerini taahhüt ediyoruz. Bu sınavda çocuklarımızı strese sokacak eylemlerden kaçınılmasını rica ediyoruz. 8. sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacaktır. Hastanede yatan bir öğrenci sınava girecek. Ben sınav esnasında da şoförlerden ve seyyar satıcılardan sessiz olmalarını da rica ediyorum."

Konuşmaların ardından Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik dua etti ve okulun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırsever aileyi temsilen Cengiz Şimşek ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)

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Gaziantep mili eğiitm bakanı sınav

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