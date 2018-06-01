"Tercih etmedikleri hiçbir okula yerleştirilmeyecekler"

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na ilişkin "Sınavla öğrenci alan okullarla sınavsız öğrenci alan okulumuz her açıdan aynı standartlarda. Öğrencilerimizi sınav kaygısından kurtarmak istiyoruz. Bu iki sistemde öğrenci alan okullarda aynı eğitimin verileceğini taahhüt ediyorum. Bu nedenle velilerimizden de öğrencilerimizden de bu sınavı gereğinden çok gündemlerine almasınlar." dedi.

Yılmaz, Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın yarın yapılacağını belirterek, sınavın sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşacağını ve 135 dakika süreceğini anımsattı.

Sınavın 8. sınıfları kapsayacağını ifade eden Yılmaz, "Bu sınav okullarımızın sadece yüzde 10'unu teşkil etmektedir. Geri kalan yüzde 90'ı kendi adresine dayalı eğitim bölgesinde kalacak okullara kaydedilecektir. Yaklaşık bir milyon öğrencimiz ikametgahının olduğu alanda okullara kaydedilecektir. Bu sistem herkesin kendi muhitinde eğitim almasını sağlayacaktır." dedi.