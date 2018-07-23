SELMA KASAP - ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarınca, tercih aşamasındaki üniversite adayları ve veliler için 162 Türk üniversitesinin en iyi bilim alanları ve dünya sıralamalarındaki yerini gösteren rapor hazırlandı. URAP Laboratuvarının, üniversite adaylarına tercih aşamasında yardımcı olmak amacıyla, dünya üniversite sıralaması yapan kurumların en son verilerini inceleyerek hazırladığı rapor, dünya sıralaması yapan 11 kurumun yayımladığı üniversite genel sıralamaları ve bilim alanlarına göre 6 kurumun yaptığı dünya sıralaması sonuçlarının birlikte incelenmesine imkan veriyor. Raporda, alfabetik sırayla her üniversitenin hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olarak gösterildiğini belirten tablo bulunuyor. Adaylar, alfabetik sırayla tüm bilim alanlarının sıralandığı tabloda hangi üniversitenin dünyada kaçıncı olduğunu da görebiliyor. Raporun sonunda verilen "Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu" tablosunda; 162 Türk üniversitesinin 11 dünya genel sıralamasından hangilerinde yer aldıkları ve dünyada kaçıncı oldukları da görülebiliyor.

URAP Raporu'na, http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilecek. -Adaylar, tercih yaparken nelere bakıyor? URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de 2015'te yapılan bir araştırmanın üniversite adaylarının tercihlerinde, üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki durumuna değil kendi istedikleri bilim alanında kaçıncı sırada olduğuna da önem verdiklerini gösterdiğini aktardı. Akbulut, bu eğilim nedeniyle, sıralama kuruluşlarının genel sıralamalar hariç farklı tarihlerde üniversiteleri bilim alanlarına göre de sıraladığına ve ilan ettikleri bilim alanı sayılarını da artırdığına dikkati çekti. 11 dünya genel sıralamasının 11’inde de yer alan 5 Türk üniversitesinin bulunduğunu kaydeden Akbulut, bunların İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Gazi üniversiteleri ile ODTÜ olduğunu, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin ise 11 sıralamanın 10’unda yer aldığını bildirdi. Dünyada alan sıralaması yapan 6 kuruluşun toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıraladığını kaydeden Akbulut, şu bilgileri paylaştı:

"Türk üniversiteleri bu alanların 89'unda en az bir kez yer almıştır. ODTÜ 6 sıralama kuruluşunun açıkladığı 170 bilim alanının 69'unda, İTÜ 57'sinde, Bilkent Üniversitesi 45'inde yer aldı. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10'dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz; Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk üniversiteleridir. Türkiye'den 6 üniversitemiz dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100'de yer almıştır. Bu üniversiteler; İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleridir." - "Türkiye kaynaklı bilimsel makaleler..." Akbulut, Türk üniversitelerinin dünya bilim alanı ve genel sıralamalarında üst basamaklara yükselmeye devam ettiğini, ancak son yıllarda üniversitelerin sıralamalardaki yükselme hızının çok yavaşladığını belirterek "Bu yavaşlamanın nedenlerinden biri, son yıllarda Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerin bazılarının giderek etki değeri çok düşük veya sıfır olan bilimsel dergilere yönelmiş olmasıdır." dedi.

Akbulut, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) 2 bin-5 bin yazarlı makaleler yayımlandığını, bu nedenle aralarında Türk üniversitelerinin de yer aldığı bazı üniversitelerin sıralamalarda çok üst sıralara çıktığını dile getirerek, URAP, THE ve QS gibi sıralama kurumlarının, çok yazarlı makalelerin ortaya çıkardığı haksızlıkları gidermek amacıyla 500 veya bin yazarlı makaleleri değerlendirme dışı bıraktığını veya makaleleri yazar sayısına böldüğü için CERN ile ilişkili çok sayıda Türk üniversitesinin dünya sıralamalarında önemli düşüşler yaşadığını aktardı. Türkiye'de üniversite-sanayi işbirliğinin hızla geliştiğine, teknoparkların sayısındaki artışın üniversitelerdeki uygulamaya yönelik araştırmaların artması açısından umut verici olduğuna değinen Akbulut, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde bulunan şirketlerin, ABD başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yaptığı yüksek teknoloji ürün ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.