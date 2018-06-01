AFYONKARAHİSAR (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "24 Haziran'da da aynı şuurla ve bilinçle, bizi Suriye’ye çevirmek isteyenlere, bu ülkeyi bölmek isteyenlere ve bu ülkenin istikrarını bozmak isteyenlere karşı aynı duruşumuzu sergileyeceğiz. Milletin yanındaki duruşumuzu aynı şekilde göstereceğiz. Tercihimizi istikrardan yana, devamdan yana kullanacağız." dedi

Memiş, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin bir düğün salonunda düzenlediği "Yetkide İstikrar Afyon Buluşması" temalı iftar programına katıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen teşkilatının bir milyon üyesiyle ülkenin bugünlere gelmesine büyük katkı sunduğunu belirtti.

Memur-Sen’in bir duruş sendikası olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız ülkede başımızı yastığımıza yarın ne olacak diye koyduğumuzda ‘Yarın darbe mi olacak?’ ‘Yarın ekonomik kriz mi olacak?’ endişesiyle uyumak mı isteriz. Ya da başımızı yastığa koyarken bizler çocuklarımızın geleceğinden ve yarınından umutlu bir Türkiye uykusuna mı uyumak isteriz. Evet biz, güçlü bir Türkiye uykusuna uyumak için Memur-Sen ailesi olarak her zaman milletimizin, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında durduk. Ve aynı zamanda mazlumların umudu olan bir Türkiye olmak için mücadele ettik.”