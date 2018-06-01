AFYONKARAHİSAR (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "24 Haziran'da da aynı şuurla ve bilinçle, bizi Suriye’ye çevirmek isteyenlere, bu ülkeyi bölmek isteyenlere ve bu ülkenin istikrarını bozmak isteyenlere karşı aynı duruşumuzu sergileyeceğiz. Milletin yanındaki duruşumuzu aynı şekilde göstereceğiz. Tercihimizi istikrardan yana, devamdan yana kullanacağız." dedi
Memiş, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin bir düğün salonunda düzenlediği "Yetkide İstikrar Afyon Buluşması" temalı iftar programına katıldı.
Memiş, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen teşkilatının bir milyon üyesiyle ülkenin bugünlere gelmesine büyük katkı sunduğunu belirtti.
Memur-Sen’in bir duruş sendikası olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız ülkede başımızı yastığımıza yarın ne olacak diye koyduğumuzda ‘Yarın darbe mi olacak?’ ‘Yarın ekonomik kriz mi olacak?’ endişesiyle uyumak mı isteriz. Ya da başımızı yastığa koyarken bizler çocuklarımızın geleceğinden ve yarınından umutlu bir Türkiye uykusuna mı uyumak isteriz. Evet biz, güçlü bir Türkiye uykusuna uyumak için Memur-Sen ailesi olarak her zaman milletimizin, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında durduk. Ve aynı zamanda mazlumların umudu olan bir Türkiye olmak için mücadele ettik.”
- "Millet adına kim çivi çakarsa başımızın üzerinde yeri var"
Türkiye'de yasakların kaldırılması konusunda büyük mücadele verdiklerini anlatan Memiş, özellikle Memur-Sen'in başörtüsü yasağının kaldırılması noktasında 12 milyon 300 bin imza toplayarak yasağın tarihin çöp sepetine atılmasına katkı sağladığını hatırlattı.
Memur-Sen'in duruşunun eleştirildiğine değinen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyorlar ki, 'siz yandaş ve tarafsınız'. Biz de diyoruz ki, 'evet biz tarafız'. Biz taraftar değil, tarafız. Biz milletin yanında olanların yanındayız. Biz mazlumların yanında olanların yanındayız. Biz darbecilerin karşısında olanların yanındayız. Yedi düvele meydan okuyanların yanındayız. Eğer bizim bu duruşumuzu yandaşlık sayıyorsanız, sonuna kadar yandaşız, sonuna kadar yandaş olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde biz milletin taraftarıyız. Bayrak hiç inmesin, ezan dinmesin ve vatan bölünmesin diyoruz. Eğer bizim bu sözümüz taraf olmaksa, evet tarafız, taraf olmaya da devam edeceğiz. Doğru kimden gelirse gelsin, doğruyu hangi siyasetçi söylerse söylesin, milletin yanında kim duruş sergilerse, millet adına kim çivi çakarsa başımızın üzerinde yeri var. Ama bu millete kim tuzak kuruyorsa, bu milletin geleceğiyle kim oynuyorsa, babamızın oğlu da olsa, onu tanımayız. Sonuna kadar da onun karşısında dururuz."
15 Temmuz gecesinde namus ve gelecek için Memur-Sen'in bir milyon üyesini meydanlara davet ettiğini hatırlatan Memiş, "24 Haziran'da da aynı şuurla ve bilinçle, bizi Suriye'ye çevirmek isteyenlere, bu ülkeyi bölmek isteyenlere ve bu ülkenin istikrarını bozmak isteyenlere karşı aynı duruşumuzu sergileyeceğiz. Milletin yanındaki duruşumuzu aynı şekilde göstereceğiz. Tercihimizi istikrardan yana, devamdan yana kullanacağız."
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