"Tercihlerde akredite okullar seçilmeli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, "Yüksekokulda tercih yapacaklara, programların Mesleki Yeterlilik Kurumuyla uyumuna, üst kurullardan akredite olmuş ve belgelendirmeye sahip programları tercih etmelerini öneririm." dedi.
Köse, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulu'nun 12 bölüm, 21 gündüz, 9 gece programıyla 1982 yılından beri eğitim verdiğini hatırlattı.
Okulun güçlü, kaliteli akademik kadrosu olduğunu dile getiren Köse, "Tercih yapacak arkadaşlarımızın yüksekokulda tercih yaparlarken programların Mesleki Yeterlilik Kurumuyla uyumuna, güncel teknolojik gelişmeler ışığında müfredat programlarının güncel olup olmadıklarına bakarak, kaydolacakları programlarda mezun olduktan sonra akredite olmuş programlar olup olmadıklarına, üst kurullardan akredite olmuş ve belgelendirmeye sahip programları tercih etmelerini öneririm." diye konuştu.
Köse, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulunda Biyomedikal Teknolojileri Programının diplomasını Sağlık Bakanlığının, Sualtı Teknolojisi Programının diplomasını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün onayladığını vurguladı.
Elektronik Haberleşme Programı öğrencilerine Türk Telekom ile yapılan protokol kapsamında Türk Telekom'un onay verdikleri kuruluşlarda iş bulma imkanı sağlandığını ifade eden Köse, şöyle devam etti:
"Uçak Teknolojileri Programımızda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yetkimizi inşallah eylül ayına kadar almış, tamamlamış olacağız. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında da Türk Hava Yollarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yetkimizi almış olacağız. 21 örgün programımızdan 7'sini yıl sonu itibarıyla tamamen gerçekleştirmiş, belgesini almış olacağız. Öğrencilerimizin bunu da dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum."
Öğrencilerin yüzde 30'unun Dikey Geçiş Sınavıyla mühendislik fakültelerine gitmelerinden gurur duyduklarını ifade eden Köse, bu durumun akademik kadronun vasıflarının üstünlüğünün göstergesi olduğunu vurguladı.
Köse, 4 yıllık mühendislik ya da hayalindeki lisans programına gidemeyip, lisans programını gelecek yıla erteleyen üniversite adaylarının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüsekokulunda DGS açısından donanımlı eğitim alarak lisans programlarına geçebileceklerini söyledi.
Okulun bu yıl Büyükçekmece Yerleşkesine taşındığını dile getiren Köse, şunları kaydetti:
"Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasıyla bütün bölüm ve programlarımız altında son teknolojiye uyumlu müfredatları yeni Mesleki Yeterlilik Kurumu çerçevesinde uyarlanmış, müfredatları güncel teknolojiye uygun bir eğitim, öğretim alacakları konusunda kendilerine teminat olarak söyleyebilirim. Ayrıca kampüsümüzün içerisinde bulunan kız ve erkek yurtları açasından barınma olanağı tanınmaktadır. Metrobüs son durağına da Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin kampüs içinden hareketleri ile sabahtan akşam 21.00'e kadar imkanları vardır. Sosyal imkanlar, spor imkanları, sosyal aktiviteler açısından da başarılı ve güzel kampüsümüze öğrencilerimizi bekliyoruz."
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