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Terk edilmiş otomobilden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Terk edilmiş otomobilden uyuşturucu çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekipleri, terk edilmiş bir otomobilde 53 kilo 50 gram uyuşturucu buldu.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın yurt dışından kiralık bir otomobille uyuşturucu getireceği istihbaratını değerlendiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu otomobil, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde kapıları kilitli ve terk edilmiş halde bulundu.

Otomobilde yapılan aramada, sırt çantaları içerisinde 53 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Otomobile el konulurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne skunk uyuşturucu

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