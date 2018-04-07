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Terkedilen 6 çocuğa belediye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu ilçesinde anne ve babasının terk ettiği öne sürülen 6 kardeşe, Van Büyükşehir Belediyesi yardımda bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde anne ve babası tarafından terk edildiği ileri sürülen 6 kardeşe Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbekir Mahallesi'nde ikamet eden Müslüm (18), Belgin (14), Şermin (13), Diyar (10), Helin (9) ve Umut Y. (4) kardeşleri ekonomik nedenlerden dolayı baba Reşit Y. üç yıl önce terk etti.

Çocuklarına bakmakta zorlanan anne Fatma Y. de üç ay önce çocuklarını bırakarak ortadan kayboldu.

Bir süre dedeleri Abdulhekim Y. tarafından bakılan çocukların durumunun bildirilmesiyle Büyükşehir Belediyesi Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Çocuklara ilk etapta gıda ve giysi yardımında bulunan ekipler, her ay düzenli olarak para yatırılan sosyal kart verdi.

Geçici ev talebini kabul etmemeleri üzerine çocukların kaldığı evin beyaz eşya ve genel ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

Çocukları ziyaret eden Sağlık, Sosyal İşler Daire Başkanı Selim Elhansu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda çocukların ikamet ettiği evi görmek istediklerini aktardı.

Çocukların sağlık durumlarını kontrol ettirdiklerini ifade eden Elhansu, "Çocukların yaşadığı evde birçok eksik var. Bunları not ettik. Aileye ilk etapta maddi yardımda bulunduk. Baba ile telefonda görüştük. Kendisi Trabzon'daydı bugün Van'a geldi. Bundan sonra çocuklarının yanında kalacağını söyledi. Biz de olayın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

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