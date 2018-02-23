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Termal kameralar Kardak'ta kuş uçurtmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:13 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait mobil radar aracı “Morad-1”, Kardak kayalıklarını 24 saat izlemek için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Sahil Güvenlik ve hücum botları Kardak kayalıklarında kuş uçurtmazken, karadan da termal kameralı mobil radar aracı ile bölge sürekli izlenecek.

Termal kameralar Kardak'ta kuş uçurtmuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıkları, denizden ve karadan izlenmeye başlandı. Denizde bir hücum botu ve iki Sahil Güvenlik botu 24 saat bölgede devriye atarken, Kardak kayalıklarını en net gören Gümüşlük Mahallesi'ndeki tepeye ise mobil radar aracı geldi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'ndan gelen mobil radar aracı, Kardak kayalıklarının 3.5 mil uzağına kuruldu.

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İHA'nın haberine göre termal kameraların bulunduğu radar aracının özellikle gece boyu bölgede duracağı öğrenildi. Anlık olayları Deniz Kuvvetleri'ne ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildiren araç, sabah göreve başladı.

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Yüksek bir bölgeye kurulan radar aracı “Morad 1”, Sahil Güvenlik botlarının göremediği noktaları takip ediyor. Olası bir durumda Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye daha hızlı şekilde ulaşmasına da yardımcı olan mobil radar aracının haftanın 24 saati görevde olacağı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kardak Morad-1 Muğla bodrum hücum botu

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