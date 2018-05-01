Termal turizm için 2 milyon Rus turist beklentisi

NEVŞEHİR (AA) - Rusya'da ağır işlerde çalışan işçilerin yıllık 15 günlük termal tatil haklarını Türkiye'de kullanmaları için protokol yapılacağı bildirildi.

Termal Sağlık ve Turizm Derneğinden (TESTUD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kaplıca turizmi merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, dernek başkanı Yavuz Yılık, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven ve turizmcilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, "cari açığın ilacının turizmde olduğu ve turist sayısının en kısa sürede 50 milyona çıkarılması gerektiği" yönündeki açıklamalarının hatırlatıldığı toplantıda, Rusya'da bu anlamda büyük bir potansiyel olduğu vurgulandı.

TESTUD Başkanı Yılık, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmi çeşitlendirmenin önemine işaret ederek, her yıl gelen 5 milyon Rus turist sayısını, termal turizmle 7 milyona çıkarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Rusya'da son 2 ayda yaptıkları temaslardan beklentilerinin üzerinde sonuç aldıklarını ifade eden Yılık, şunları kaydetti: