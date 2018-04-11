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Terme MYO lise son öğrencilerine yerinde tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulunun (MYO), Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde, ilçede bulunan 13 liseye yönelik tanıtım faaliyetleri başladı.4 hafta sürecek programın ilk etabında 160 lise son öğrencisi ve öğretmenleri, Terme MYO Müdürü Doç.

Terme MYO lise son öğrencilerine yerinde tanıtıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulunun (MYO), Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde, ilçede bulunan 13 liseye yönelik tanıtım faaliyetleri başladı.
4 hafta sürecek programın ilk etabında 160 lise son öğrencisi ve öğretmenleri, Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi’nin ev sahipliğinde ağırlandı.
Terme MYO hakkında detaylı bir sunum yapan Doç. Dr. Erol Terzi, bu tür etkinliklerin önemine değinerek lise öğrencilerinin üniversiteye geçişlerinde bilinçli tercih yapmalarının önemine vurgu yaptı. Erol Terzi, ilçede bulunan ön lisans programlarının firmalara yönelik teknik ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önem taşıdığının altını çizdi.
Daha sonra Terme MYO bulunan bölüm ve programların amacı, hedefleri ve lisans programlarına geçişler hakkında bilgiler verilerek bölümlerde görev yapan akademik personel, lise öğrencileri ile tanıştırıldı. Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen programda lise öğrencileri, daha önce böyle bir ortama gelmediklerini, merak ettikleri sorulara cevap bulduklarını ve Üniversiteyi yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.
MYO’da bulunan; gıda işleme, dış ticaret, muhasebe ve vergi uygulamaları, pazarlama bölümlerinin detaylı bir şekilde tanıtıldığı programda öğrenciler, bölüm laboratuvarlarını, amfi ve sınıfları, yemekhane, kantin ve sosyal mekanları gezerek Terme MYO’yu yerinde tanıma fırsatı buldu.
Program sonunda programı oldukça faydalı bulduklarını ifade eden lise öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür eden Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, her zaman işbirliğine hazır olduklarını ve liselere yönelik bu tür tanıtım faaliyetlerini ilerleyen dönemlerde de artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Terme MYO lise son öğrencilerine yerinde tanıtıldı

Terme MYO lise son öğrencilerine yerinde tanıtıldı

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