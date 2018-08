Terme'de bazı tarım alanlarını su bastı

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak sonrası bazı tarım alanlarını su bastı.

İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle çaylar taştı.

Bazı tarım alanlarını su basarken, Akçaykaracalı-Bazlamaç mahalleleri bağlantı yolu çöktü.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gazetecilere, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıların yapıldığını anımsattı.

Sağanağın yollar ve ürünlerde hasara yol açtığını belirten Kul, "Çok şükür can kaybımız yok. Bu yağış yarına kadar bekleniyor. İnşallah bir can kaybı olmadan, tabii fazla da bir zarar ziyan olmadan atlatırız diye düşünüyorum. Ancak bununla alakalı tedbirleri her zaman almalıyız. Terme'nin merkezinde geçen sene yaptığımız altyapının yararını şimdi görüyoruz. Şu anda Terme merkezde fazla bir sorun yaşamıyoruz." dedi.

Terme'nin sel tehlikesi altındaki bir ilçe olduğunu, her yağmurda bu endişeyi yaşadıklarını dile getiren Kul, sel ve su baskınlarıyla ilgili altyapı projeleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Akçaykaracalı Mahallesi sakinlerinden İsmail Parlak, AA muhabirine, köyde yaklaşık 200 hane olduğunu söyledi.

Yolun kısa sürede yapılmasını isteyen Parlak, "Bu yol Bazlamaç'a köyümüzü bağlayan ana yoldu. Sağanak sonrası yol çöktü. Köyümüzde yaklaşık 200 hane var ve bu yoldan gidip geliyorduk. Bu yolun en kısa sürede yapılması gerekiyor. Aksi halde Terme'den veya Sarayköy üzerinden Bazlamaç'a gidebiliriz." diye konuştu.