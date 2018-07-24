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Termik santral kazasında gözaltına alınan 5 kişi serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 11 işçinin yaralandığı termik santraldeki çökmeyle ilgili adliyeye sevk edilen, santral direktörünün de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Termik santral kazasında gözaltına alınan 5 kişi serbest

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 11 işçinin yaralandığı termik santraldeki çökmeyle ilgili adliyeye sevk edilen, santral direktörünün de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yazılı açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, serbest bırakılma kararına itiraz ettiklerini belirtti.
Yatağan-Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, geçtiğimiz perşembe günü saat 10.00 sıralarında, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 13 işçi demir yığını altında kaldı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan Ferdi K., İlker Z., Ertuğrul K., Mustafa Ali G., Ramazan T., Mustafa Ç., Alim D., Okan K., Özkan Ö., Sezai D. ve Ramazan D. adlı 11 işçi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerden evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç ile evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek ise yaşamını yitirdi.
BAŞSAVCILIKTAN 5 SANTRAL GÖREVLİSİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ
Yürütülen soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk etapta, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personele gerekli incelemenin yapılması, olaya dair bilgisi olan kişilerin tespit edilmesi ve ifadelerine başvurulması talimatları verilmiştir. Santrale ait merkezi kamera sisteminde bulunan kaza öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde kaza anına dair kamera görüntüleri temin edilmiş, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, inşaat mühendisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde iş güvenliği uzmanlığı alanında öğretim görevlilerinden oluşan 2 ayrı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Kaza mahallinde gerekli incelemenin yapılarak, kazanın meydana geliş sebebi ve kazada sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik kusur tespiti istenmiştir" dedi. Açıklamasını sürdüren Başsavcı Yavuz şu bilgileri verdi:
"Devam eden süreçte oluşturulan iki ayrı bilirkişi heyetinden ön inceleme bilirkişi raporları alınmıştır. Ön inceleme raporunda santral direktörü S.T. 1'inci derece asli kusurlu, santral müdürü A.D. 2'nci derece asli kusurlu, santral müdür yardımcısı R.H.A. 2'nci derece asli kusurlu, dış tesisler işleri müdürü M.Ü. 3'üncü derece asli kusurlu, iş güvenliği uzmanı S.D. tali kusurlu bulunmuş, bu rapor doğrultusunda geçen cumartesi günü şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınarak tamamı tutuklama istemiyle Yatağan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmalarına yer olmadığına dair karar vererek, adli kontrol kararıyla serbest bırakmıştır. Karara karşı, dün Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmiş, dosya itiraz incelemesi için Muğla Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmiştir. Ayrıca düzenlenen ön inceleme raporunda kusuru tespit edilmeyen 19 çalışanın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma kapsamında 11 çalışanın daha tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulmuştur. Olayın meydana geldiği termik santralinde oluşturulan iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından incelemeler devam etmekte olup, Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından meydana gelen kaza olayı tüm yönleriyle incelenerek soruşturma işlemleri titizlikle yerine getirilmektedir."

FOTOĞRAFLI

Termik santral kazasında gözaltına alınan 5 kişi serbestTermik santral kazasında gözaltına alınan 5 kişi serbestTermik santral kazasında gözaltına alınan 5 kişi serbestTermik santral kazasında gözaltına alınan 5 kişi serbest

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