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Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

BAŞKAN GÜRÜN DE OLAY YERİNDE Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

BAŞKAN GÜRÜN DE OLAY YERİNDE

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan işçilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Hastaneye kaldırılan diğer 10 yaralı işçiden 5'i taburcu oldu, 5 işçinin ise tedavisi sürüyor. Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden ve bilgi alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "10 kişiden 5'i taburcu edildi. Elim bir kaza. Çalışan arkadaşların son anda kendilerini emniyetli bir yere atmaları facianın eşiğinden dönülmesini sağlamış. Yaralı sayısı daha fazla olabilirdi. Kimseyi suçlamamamız gerekiyor. Nedenlerinin tam olarak ortaya konulması gerekiyor. Bundan sonra bir daha böyle bir kazanın olmaması için termik santralin daha detaylı olarak gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

VALİ'DEN HASTANEDEKİ İŞÇİLERE ZİYARET

Muğla Valisi Esengül Civelek, hastanedeki işçileri ziyaret etti. Vali Civelek, tedaviye alınan işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yatağan Devlet Hastanesi, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yücelen Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Vali Civelek, daha sonra olayın yaşandığı Yatağan Termik Santrali'ne giderek, süren kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Mahsur kalan 2 işçiyi bulabilmek için helikopterle getirilen eğitimli köpek de arama çalışmalarına katıldı.

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