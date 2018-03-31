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"Terminatör" açık kalp ameliyatı geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 06:30 | Son Güncelleme

Yaklaşık 50 sinema filminde oynayan ünlü Hollywood aktörü ve eski Kaliforniya Eyalet Valisi Schwarzenegger'ın durumunun stabil olduğu bildirildi

"Terminatör" film serisiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan Arnold Schwarzenegger açık kalp ameliyatı geçirdi.

Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.

Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı "I'll be back." (Geri döneceğim.) repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm." olduğu kaydedildi.

15 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Arnold Schwarzenegger, bu alanda amatörlere verilen Mr. Universe ödülünü 20 yaşında kazanarak bunu başaran en genç kişi olmuştu. Ünlü aktör, profesyonel vücut geliştirme alanında verilen Mr. Olympia ödülünü de 7 kez kazanmıştı.

Vücüt geliştirme kariyerinde ilerlemek için 21 yaşındayken ABD'ye gelen Avusturyalı Schwarzenegger, 23 yaşındayken "Herkül New York'ta" adlı filmle sinema dünyasına adım attı ve bugüne kadar yaklaşık 50 filmde rol aldı.

ABD'nin en ünlü göçmenlerinden biri olan Schwarzenegger, 2003-2011 yıllarında iki dönem Kaliforniya Eyalet Valiliği görevinde bulunmuştu.

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Arnold Schwarzenegger Hollywood terminator Vücut Geliştirme

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