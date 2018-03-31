Terminatör böcekler doğaya bırakıldı

Türkiye’ye İtalya üzerinden gelen ve ilk kez Yalova’da görülen gal arısı zararlısını yok etmek amacıyla laboratuvar ortamında çoğaltılan terminatör böcek lakaplı Torymus Sinensis’ler Yalova’da ormana salındı.

Türkiye’de ilk ve tek laboratuvar olma özelliği taşıyan Gacık köyündeki "Kestane Gal Arısı ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarında" bu yıl 2 bin 568 adet faydalı arı üretimi gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kahraman İpekdal tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’de ilk defa 2014 yılında Yalova’da tespit edilen kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus) zararlısı ile biyolojik mücadele kapsamında yine Gacık köyünde bu zararlının parazitoiti olan torymus sinensis üretiminin yapılması için 2015 yılında laboratuvar kurulmuştur. Bu zararlının Türkiye’ye İtalya’dan gelmiş olabileceği kanaati hakim olmakla birlikte tam olarak ne zaman ve nasıl geldiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. OGM tarafından zararlı hakkında dünyada yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu konuda İtalya’da başarılı biyolojik mücadele çalışmalarının yapıldığı tespit edilmiştir. İtalya’da aynı mücadele çalışmasını yapan Padova Üniversitesi ile gerekli iletişim sağlanmış ve 2015’te bir teknik ekip eğitim amacıyla gönderilmiştir. Bu kapsamda 2015 ve 2016 yıllarında getirilen torymus sinensis’ler kestane ormanlarına salınmıştır. Daha sonra ilk defa Türkiye’de laboratuvarda üretilen 552 adet torymus sinensis faydalı böceği 2017 yılında zarar gören kestane ormanlarına salınmıştır. 2018 yılında ise 2 bin 568 adet üretim yapılmıştır. Mart ayı içerisinde ormanda yapılan gözlemlerde torymus sinensis erginlerinin görülmüş olması ülkemizde kestane gal arısına karşı başlatılan biyolojik mücadelenin başarılı olma yoluna girdiğini göstermiştir. Önümüzdeki yıllarda zararlının sayısında düşüşler olmaya başlayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü heyeti, Kestane Gal Arısı Biyolojik Mücadele Laboratuvarını ziyaret etti. İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Özdemir ve İstanbul Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen tarafından yapılan ziyarete Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Bursa Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Özden Açıcı, Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Bilinmiş, Yalova Orman İşletme Müdür Yardımcı Özkan Çark ve Yalova Orman İşletme Şefi Engin Çakşır eşlik etti.

Ziyaret sırasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kahraman İpekdal tarafından kestane gal arısının tarihsel durumu, ülkeye gelişi, yaşam döngüsü ve zararlının parazitoiti olan torymus sinensis üretiminin nasıl yapıldığına ilişkin bir bilgi verildi.