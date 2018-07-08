'TERÖR  ARANANLAR LİSTESİ'NDE YEŞİL KATEGORİDE ARANIYORDU, ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA (DHA) Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuzda yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, sözde Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlenmiştir."
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