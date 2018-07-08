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'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:41 | Son Güncelleme

Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan  ‘Serdar’ kod adlı  ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edildi.    İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak Beytüşşebap Akarsu  Köyü Düzkavak  bölgesinde 6 Temmuzda yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan  ‘Serdar’ kod adlı  ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edilmiştir.

ANKARA (DHA) Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şırnak Beytüşşebap Akarsu Köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuzda yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, sözde Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlenmiştir."

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