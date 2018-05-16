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Terör bahanesiyle darbeyi meşru göstermeye çalışmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanıklı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi - Savunma yapan eski uzman çavuş Ahmet Arslan, 15 Temmuz akşamı eski binbaşı Osman Koltarla'nın içtimadaki askerlere, "Artan terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş." ifadesini kullandığını kaydetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, eski uzman çavuş Ahmet Arslan savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı hafta boyunca alayın kuruluş yıl dönümü olan 18 Temmuz'a yönelik provaların yapıldığını, 14 Temmuz'da da eğitim amaçlı tatbikat yapılacağının söylendiğini söyleyen sanık Arslan, 15 Temmuz akşamı alarm verilmesi üzerine alaya gittiğini anlattı.

Silah alarak içtima alanına geçtiğini belirten eski uzman çavuş Arslan, eski binbaşı Osman Koltarla'nın içtimadakilere, "Telsizden duyduğum kadarıyla artan terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş. Bilgi almaya çalışıyorum. Biz kanun ve nizamlara uygun olarak hareket edeceğiz." ifadesini kullandığını kaydetti.

Bundan bir süre sonra otobüslere binerek kışla dışına çıkarıldıklarını ifade eden sanık Arslan, gecenin ilerleyen saatlerinde de hiçbir olaya karışmadan Muhafız Alayına döndüklerini ileri sürdü.

Olay gecesi darbeye yönelik bir emir almadığını, rütbeleri sebebiyle güven duyduğu komutanlarının eylemleri nedeniyle sanık konumuna düştüğünü iddia eden Arslan, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Sıkıyönetim ilan edildi"

Savunma yapan sanık Zafer Biçici, 2008'den bu yana uzman çavuş rütbesiyle mesleğini icra ettiğini, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli olduğunu aktardı.

Olay haftası kışla içinde personelin alarm reaksiyon süresinin ölçülmesi için tatbikat yapılacağının söylendiğini ifade eden Biçici, 15 Temmuz akşamı verilen alarm üzerine evinden çıkarak alaya gittiğini bildirdi.

Reaksiyon süresinin ölçülmesinden amirlerinin memnun olduğunu aktaran Biçici, bir süre sonra gelen eski binbaşı Koltarla'nın terör saldırısı ihtimali olduğunu söyleyerek telefonlarının toplanmasını istediğini, bu sırada telefondan boğaz köprülerinin askerlerce kapatılması haberleri üzerine söylenenlerin gerçek olduğunu düşündüğünü ileri sürdü.

Koltarla'nın, "Yaşanan terör olayları sebebiyle sıkıyönetim ilan edildi." sözlerinden bir süre sonra otobüslerle Milli Savunma Bakanlığı Oran Lojmanlarına gittiklerini beyan eden Biçici, savaş uçaklarının alçak uçuş yapması üzerine radyoyu açtıklarını ve "askeri kalkışma" olduğuna dair açıklamalardan sonra silahlarını bıraktıklarını söyledi.

Biçici, kanun dışı bir işe karışmadan kışlaya döndüklerini, alay içine girerken de eski binbaşı Haydar Aktaş'ın, "Bir işi beceremediniz. Elinize yüzünüze bulaştırdınız." ifadesini kullandığını kaydetti.

İlerleyen saatlerde kışla içinde darbe girişimine destek verenlerin derdest edilmesinde görev aldığını, kendisinin darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunan eski uzman çavuş Biçici, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Eski uzman çavuş Ünal Uzun da üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirttiği savunmasında, mahkemeden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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