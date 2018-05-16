Terör bahanesiyle darbeyi meşru göstermeye çalışmışlar

Silah alarak içtima alanına geçtiğini belirten eski uzman çavuş Arslan, eski binbaşı Osman Koltarla'nın içtimadakilere, "Telsizden duyduğum kadarıyla artan terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş. Bilgi almaya çalışıyorum. Biz kanun ve nizamlara uygun olarak hareket edeceğiz." ifadesini kullandığını kaydetti.

Darbe girişiminin yaşandığı hafta boyunca alayın kuruluş yıl dönümü olan 18 Temmuz'a yönelik provaların yapıldığını, 14 Temmuz'da da eğitim amaçlı tatbikat yapılacağının söylendiğini söyleyen sanık Arslan, 15 Temmuz akşamı alarm verilmesi üzerine alaya gittiğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bundan bir süre sonra otobüslere binerek kışla dışına çıkarıldıklarını ifade eden sanık Arslan, gecenin ilerleyen saatlerinde de hiçbir olaya karışmadan Muhafız Alayına döndüklerini ileri sürdü.

Olay gecesi darbeye yönelik bir emir almadığını, rütbeleri sebebiyle güven duyduğu komutanlarının eylemleri nedeniyle sanık konumuna düştüğünü iddia eden Arslan, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Sıkıyönetim ilan edildi"

Savunma yapan sanık Zafer Biçici, 2008'den bu yana uzman çavuş rütbesiyle mesleğini icra ettiğini, 2014'ten itibaren de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli olduğunu aktardı.

Olay haftası kışla içinde personelin alarm reaksiyon süresinin ölçülmesi için tatbikat yapılacağının söylendiğini ifade eden Biçici, 15 Temmuz akşamı verilen alarm üzerine evinden çıkarak alaya gittiğini bildirdi.

Reaksiyon süresinin ölçülmesinden amirlerinin memnun olduğunu aktaran Biçici, bir süre sonra gelen eski binbaşı Koltarla'nın terör saldırısı ihtimali olduğunu söyleyerek telefonlarının toplanmasını istediğini, bu sırada telefondan boğaz köprülerinin askerlerce kapatılması haberleri üzerine söylenenlerin gerçek olduğunu düşündüğünü ileri sürdü.