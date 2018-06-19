AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız." dedi.
Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Türkiye'nin 40 yıldır başına musallat edilen, ocakları söndüren bölücü terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele edebilmek için güçlü olmak durumunda bulunduklarına işaret eden Karaaslan, "Terörle mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyor, güçlü devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Dün, 'Afrin'de ne işimiz var?' diyenler bugün aynı tepkiyi Kandil için vermeye başladı. Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Karaaslan, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde gücüne güç katması gerektiğini dile getirerek, "Seçimlerden ne kadar güçlenerek çıkarsak ülkemiz üzerinde kirli hesaplar yapan, milletimizi bölmeye çalışanlara da o denli güçlü cevap vermiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'yi istikrarlı şekilde zirveye taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:
"2002 yılından önce ciddi siyasi ve ekonomik krizlerle baş başa kalan, adeta enkaz görünümündeki ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Bu büyüme yalnızca ekonomik sonuçlarıyla değil, kültür alanında, sosyal politikalarla, sağlık ve eğitime yapılan yatırımlarla hepimizin hayatına dokundu. 16 yıllık birikimimizin üstüne yeni kazanımları ekleyeceğimiz, geleceğe dair çok önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğimiz, istihdam alanlarını daha da çeşitlendireceğimiz, yerli ve milli üretimi yaygınlaştıracağımız yol haritamızla yeniden milletimizin huzurundayız. Geçmiş 16 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser en önemli referansımızdır. 24 Haziran'da sizlerin desteğiyle güçlenerek yolumuza devam edeceğiz."
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