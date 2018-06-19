AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldır başına musallat edilen, ocakları söndüren bölücü terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele edebilmek için güçlü olmak durumunda bulunduklarına işaret eden Karaaslan, "Terörle mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyor, güçlü devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Dün, 'Afrin'de ne işimiz var?' diyenler bugün aynı tepkiyi Kandil için vermeye başladı. Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız." ifadesini kullandı.