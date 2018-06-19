HABER

"Terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldır başına musallat edilen, ocakları söndüren bölücü terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele edebilmek için güçlü olmak durumunda bulunduklarına işaret eden Karaaslan, "Terörle mücadelemizi hız kesmeden sürdürüyor, güçlü devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Dün, 'Afrin'de ne işimiz var?' diyenler bugün aynı tepkiyi Kandil için vermeye başladı. Birileri ne derse desin, kahramanlarımız Kandil'de terör hedeflerini vuruyor. İnşallah yakın zamanda Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de zafer kazanacak, terör belasını ülkemizin gündeminden çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde gücüne güç katması gerektiğini dile getirerek, "Seçimlerden ne kadar güçlenerek çıkarsak ülkemiz üzerinde kirli hesaplar yapan, milletimizi bölmeye çalışanlara da o denli güçlü cevap vermiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'yi istikrarlı şekilde zirveye taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"2002 yılından önce ciddi siyasi ve ekonomik krizlerle baş başa kalan, adeta enkaz görünümündeki ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Bu büyüme yalnızca ekonomik sonuçlarıyla değil, kültür alanında, sosyal politikalarla, sağlık ve eğitime yapılan yatırımlarla hepimizin hayatına dokundu. 16 yıllık birikimimizin üstüne yeni kazanımları ekleyeceğimiz, geleceğe dair çok önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğimiz, istihdam alanlarını daha da çeşitlendireceğimiz, yerli ve milli üretimi yaygınlaştıracağımız yol haritamızla yeniden milletimizin huzurundayız. Geçmiş 16 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser en önemli referansımızdır. 24 Haziran'da sizlerin desteğiyle güçlenerek yolumuza devam edeceğiz."

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
Mahallede arı paniğiMahallede arı paniği
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Bafra Samsun

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.