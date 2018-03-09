Terör çukurlarını aşacak köprüler Afrin'e gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Son dakika! Taksim'de silah sesleri!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Minik Ceylin davasında babaannesinin sözleri yürek yaktı
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Cinsel istismar haberini izlerken yaşadığı tacizi anlattı!
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum