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Terör çukurlarını aşacak köprüler Afrin'e gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 23:37 | Son Güncelleme

YPG'li teröristlerin kazdığı çukurları aşmak için Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılacak köprüler, cepheye sürülüyor.

Terör çukurlarını aşacak köprüler Afrin'e gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları ve obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı YPG Afrin operasyonu

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