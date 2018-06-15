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"Terör hadisesinin asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Türkiye, bu suçluları kim ise ne ise ortaya çıkaracak, yargı gerekeni yapacak. Devletimiz işinin ve görevinin başında. Oradaki terör hadisesinin asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırıyla ilgili, "Türkiye, bu suçluları kim ise ne ise ortaya çıkaracak, yargı gerekeni yapacak. Devletimiz işinin ve görevinin başında. Oradaki terör hadisesinin asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek." dedi.

Bakan Demircan, bayram namazını ilçedeki Tepeşehir Sebati-Saadet Bilim Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Herkesin bayramını kutlayan Demircan, "Allah milletimizin, bütün Müslümanların bayramlarını mübarek kılsın. Ramazan ayını idrak ettik, oruçlarımızı tuttuk ve bayramı hep birlikte kutluyoruz. Namazımızı eda ettik. Tekrar milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıya ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi veren Demircan, şunları söyledi:

"Yaralılar Ankara'ya nakledildi. Tedavileri devam ediyor. Elbette çok elim hadise, bütün milletimizi, hepimizi üzdü. Terörün nerede, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi. Milletimiz sükunetini muhafaza edecek, elbette ki teröre prim verilmeyecek. Türkiye, bu suçluları kim ise ne ise ortaya çıkaracak, yargı gerekeni yapacak. Devletimiz işinin ve görevinin başında. Oradaki terör hadisesinin asla amacına ulaşmasına fırsat verilmeyecek."

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