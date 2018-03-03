Terör hedefleri ateş altına alındı

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalındaki PKK/PYD-YPG’nin mevzileri, barınak ve sığınaklarını yoğun ateş altına alınmaya devam ediyor.
Sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank birlikleri ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla vurması sürüyor.
Sınır birliklerinden atılan top sesleri ile hedefe giden mermilerin Kilis kent merkezinden çıplak gözle izlenebiliyor. Top sesleri nedeniyle bir çok vatandaş evlerin balkonlarına çıkarak, atılan topları izliyor.
(İHA)
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