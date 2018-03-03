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Terör hedefleri ateş altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 02:32 | Son Güncelleme

Suriye sınırında bulunan Kilis’te sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ile Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin’de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedeflerini aralıksız vurmaya devam ederken, Kilis kent merkezinden atılan topların mermilerinin gidişi çıplak gözle izlenebiliyor.

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalındaki PKK/PYD-YPG’nin mevzileri, barınak ve sığınaklarını yoğun ateş altına alınmaya devam ediyor.

Sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank birlikleri ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla vurması sürüyor.

Sınır birliklerinden atılan top sesleri ile hedefe giden mermilerin Kilis kent merkezinden çıplak gözle izlenebiliyor. Top sesleri nedeniyle bir çok vatandaş evlerin balkonlarına çıkarak, atılan topları izliyor.

(İHA)

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Kilis Afrin Zeytin Dalı Harekatı Son dakika

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