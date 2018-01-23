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Terör hedefleri bulundu! Savaş uçakları havalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 09:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

AA

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