Terör hedefleri bulundu! Savaş uçakları havalandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

AA