İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın belini kırdık. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz." dedi. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, bu coğrafyada her seçimin kritik olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek vermesini istedi. Türk milletinin terörizmle, anarşiyle, ekonomik ve siyasi krizlerle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak milletin krizlerin hepsinden verdiği oyla çıkmayı bildiğini ifade etti. AK Parti hükümetleri öncesi sağlıkta, eğitimde, ekonomide yaşanan sorunlara değinen Soylu, "Gecenin saat on ikisinde insanlarımız hastaneye gidip kuyruğa girdiler, sabah doktorun yüzünü görmek için. İnsanlar annelerini sırtlarında hastaneye taşıyorlardı, bugün doktor evlerine gidiyor. Bize 'siz Türk-Kürt meselesiyle kavga edin, biriniz sağ-sol meselesiyle kavga edin, biriniz laik-antilaik diye kavga edin...' İstemediler ki zengin yaşayalım, istemediler ki dünyanın en zengin ülkelerinden olalım, istemediler ki şehir hastanelerimiz olsun, istemediler ki huzur içerisinde yaşayalım. On yıllardır bizi darbeler arasına sıkıştırdılar. 1960’dan bugüne kadar. Çocuklarımızı mühendis, doktor, avukat yapıp bu ülkeye hizmet ettirelim istemediler. İki darbe arasına sıkışmış bir Türkiye'yi her zaman yaşattılar bize. 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası, 1980-28 Şubat, 28 Şubat-27 Nisan, 27 Nisan-15 Temmuz. Öyle bir sistem kurdular ki istedikleri gibi yöneteceklerdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, vatandaşlardan yapılan hizmetlerin kesintiye uğramaması için destek isteyerek, işlerin yarım bırakılmamasını istedi. Terörle mücadelede önemli mesafeler alındığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK'nın belini kırdık. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz. İslam'ı, Müslümanlığı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? İrin akıtan, ülkemizi ABD'ye peşkeş çeken FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İllet bir örgüt var. Son bir buçuk yıldır haddini bildirdik. DHKP/C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Bir derdimiz daha var. Avusturya’da Belçika’da, Hollanda’da üretiliyor. Ucuz şekilde üretip çocuklarımızı zehirlediler. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ben polisimize ve jandarmamıza okulların önünde uyuşturucu satan görürseniz onların bacaklarını kırın dediğimde, bana demediklerini bırakmadılar. Yerden yere vurdular. O talimatı verdikten sonra bizim aslanlarımız 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktılar."

Kandil'e yönelik operasyondan bahseden Soylu, "Ok yaydan çıktı artık. Kandil'e Türk bayrağı dikilecek. Yıllardır Kandil'i karargah olarak kullanan, yıllardır Kandil'i lojistik karargahı olarak kullanan, yıllardır Kandil'i Diyarbakır'ın, Mardin'in, Van'ın, Şırnak'ın üzerinde psikolojik karargah olarak kullanan bu Kandil’i, yerle yeksan edeceğiz. Orada Murat Karayılan'dan başlayarak, iğrenç iğrenç adamlar var. Onlara da bunlara haddini bildirdik." diye konuştu. Türkiye'nin büyümesini devam ettireceğini söyleyen Soylu, yeni sistemle birlikte Türkiye'nin yatırım cenneti olacağını anlattı. Bakan Soylu, geçen yıl ülkenin yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayi siteleri şenlenecek, fabrikalar şenlenecek, Türkiye'de her taraf yatırım alacak, çocuklarımız iş bulacak. Büyük projelerimiz var. Yarım bırakalım mı? Türkiye büyümeye devam ediyor. Yarım bırakalım mı? Savunma sanayimizi yüzde 65’e çıkarttık. Yarım bırakalım mı? Burada 3. havalimanını yapıyoruz. Yarım bırakalım mı? İmar barışını çıkarttık. Yarım bırakalım mı? Enerji santrallerini yarım bırakalım mı? Doğu ve Güneydoğu'da şimdi huzur var. İnsanların çocuklarını artık dağa çıkaramıyorlar. Çocuklarımız artık doktor, mühendis olacak. Bürokratik oligarşinin devri pazartesi kapanıyor. Milletin iktidarı başladı. Türkiye Allah'ın izniyle darbeleri besleyen bir sistemi tasfiye ediyor. Demokrasiyi askıya alan, faizi besleyen, insanını yok gören, 'Senin hastanede ne işin var?' diyen bir sistemi tasfiye ediyor. Milletimin hakim olduğu yepyeni bir sistem getiriyor. Allah'ın izni ile Türkiye yürümeyecek, artık uçacak."