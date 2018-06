İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın belini kırdık. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz." dedi.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, bu coğrafyada her seçimin kritik olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek vermesini istedi.

Türk milletinin terörizmle, anarşiyle, ekonomik ve siyasi krizlerle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak milletin krizlerin hepsinden verdiği oyla çıkmayı bildiğini ifade etti.

AK Parti hükümetleri öncesi sağlıkta, eğitimde, ekonomide yaşanan sorunlara değinen Soylu, "Gecenin saat on ikisinde insanlarımız hastaneye gidip kuyruğa girdiler, sabah doktorun yüzünü görmek için. İnsanlar annelerini sırtlarında hastaneye taşıyorlardı, bugün doktor evlerine gidiyor. Bize 'siz Türk-Kürt meselesiyle kavga edin, biriniz sağ-sol meselesiyle kavga edin, biriniz laik-antilaik diye kavga edin...' İstemediler ki zengin yaşayalım, istemediler ki dünyanın en zengin ülkelerinden olalım, istemediler ki şehir hastanelerimiz olsun, istemediler ki huzur içerisinde yaşayalım. On yıllardır bizi darbeler arasına sıkıştırdılar. 1960’dan bugüne kadar. Çocuklarımızı mühendis, doktor, avukat yapıp bu ülkeye hizmet ettirelim istemediler. İki darbe arasına sıkışmış bir Türkiye'yi her zaman yaşattılar bize. 1960 darbesi, 12 Mart muhtırası, 1980-28 Şubat, 28 Şubat-27 Nisan, 27 Nisan-15 Temmuz. Öyle bir sistem kurdular ki istedikleri gibi yöneteceklerdi." ifadelerini kullandı.