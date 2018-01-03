Terör kurbanı Akyıl, Belçika'da anıldı

BRÜKSEL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da 2017'nin ilk saatlerinde gece kulübü Reina'ya düzenlediğini saldırıda yaşamını yitiren Belçika vatandaşı Mehmet Kerim Akyıl için Houthalen kasabasında anma töreni düzenlendi.
Beyaz bir güvercinin serbest bırakılmasıyla başlayan anma törenine Akyıl'ın ailesi ve arkadaşları, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akyıl anısına dikilen ıhlamur ağacının yanına üzerinde barış işareti ve terör karşıtı ifadelerin bulunduğu bir levha yerleştirildi.
DEAŞ terör örgütünün 2017'nin ilk saatlerinde gece kulübü Reina'da gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden birisi de 23 yaşındaki Belçika vatandaşı Akyıl'dı.
Akyıl'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika'nın Houthalen kasabasında defnedilmişti.
(AA)
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