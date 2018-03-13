Terör kurbanı iki arkadaş mezarları başında anıldı

Nusrettin Can Çalkınsın'ın babası Şentürk Çalkınsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Mart 2016'dan sonra hayatlarında çok şeyin değiştiğini belirterek Nusrettin ile Zeynep'in liseden beri arkadaş olduklarını söyledi.

İkisine sözlü gözüyle baktıklarını ve ileride evleneceklerini düşündüklerini ifade eden baba Çalkınsın, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bunu kabul etmek çok kolay bir şey değil. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin içerisinde ve dışında El Bab'ta, Afrin'de elleri tetikte birçok askerimiz, polisimiz, ülkemiz ve milletimiz için mücadele ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Devletimize, milletimize inancımız tam. Bunların en yakın zamanda sona ermesini diliyoruz." diye konuştu.

Çalkınsın, şehit babasının da Karşıyaka Mezarlığı'nda yattığını belirterek, "Eşim 45 yaşından sonra araba sürmeyi öğrendi. Her gün buraya gelip oğlumuzla birlikte olmak istiyor. Bir daha böyle acıların yaşanmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu memleket bunu haketmiyor"

Zeynep Başak Gülsoy'un babası Ali Gülsoy ise hayatlarından Zeynep'ten önce ve sonra olarak bahsettiklerini anlatarak "Biz bu memleketin ailesinde şehit olanlardan bir tanesiyiz ama o kadar kalabalık ki kabristana bakarsanız her taraf bayraklarla dolmaya başladı. Bu memleket bunu hak etmiyor ama başımıza geldi. Yapacak bir şeyimiz yok. Bundan sonra inşallah terör belasını bu memleketten Allah'ın temizlemesini diliyoruz." dedi.

Böyle bir şey yaşayacaklarının hiç akıllarına gelmediğini kaydeden Gülsoy, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Mezarlara karanfil bırakan iki arkadaşın yakınları, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.