Terör mağduru 600 öğrenci, İstanbul'u gezecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde güneydoğu illerinde yaşayan terör mağduru öğrenciler için yaz okulu programı açıldı.

Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Batman'dan gelen 300 kız ve 300 erkek öğrenci, yaz okulu programı kapsamında bir ay boyunca hem çeşitli eğitimler alacak hem de İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezecek.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kız öğrencilerin kalacağı 29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye Öğrenci Konukevi'nde gerçekleşen yaz okulunun açılış programına katıldı.

Yaz okulu programına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevaplayan Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Rehberlik Daire Başkanlığı desteğiyle programı ilk defa geçen yıl düzenlediklerini söyledi.

Yaz okuluna önceki sene 200 öğrencinin katıldığını, bu sene ise sayının 600'e çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Amacımız güneydoğudaki terör mağduru olan bölgelerdeki kız ve erkek öğrencilerimizden seçme gruplar teşkil ederek, onları bir ay boyunca hem belli bir değerler eğitimine tabi tutmak hem de İstanbul'u tanıtmak, kültürel etkinliklerden ve medeniyet hayatından, şehrin güzelliklerinden haberdar olmalarını sağlamak. Bir kardeşlik projesi kapsamında bir ay boyunca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın herkes için birinci sınıf vatandaşlık demek olduğunu onlara hissettirmek." dedi.