Terör mağduru Afrinliler Türkiye’de mutlu

Başbakan Binali Yıldırım’ın, bölgede teröristlerin temizlenmesinin ardından 350 bin Afrinlinin topraklarına döneceğini açıklamasının ardından gözler Türkiye’deki Afrinlilere çevrildi. PKK’nın baskısından kaçtıklarını belirten Afrinli Aziz Hıdır, “Çocuklarımı PKK’ya vermemek için kaçtım. Eğer Türk askeri isterse 15 yaşındaki oğlumu gönderirim” dedi.

Suriye’nin Halep kenti Afrin ilçesinde 5,5 yıl önce PKK ve Esad rejiminin baskısı yüzünden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kaçan Afrinliler, TSK ve ÖSO’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek veriyor. Terör örgütü PKK’nın 5 yıl önce Afrin’de çocuklarına zorla silah alacaksınız demesinin ardından Afrinli Kürt aileler, çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye kaçarak Hatay’a sığındı. Burada çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdüren ve çalışan aileler, yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Afrin’in temizlenmesini bekliyor.

Terör örgütünün, çocuklarını zorla silahlandırmak istemesi üzerine ailesiyle birlikte Afrin’den kaçtığını belirten Ahmet Ömer (43), Zeytin Dalı Harekatı hakkında, “Allah hayırlısını versin, Allah ne verdiyse odur. Orada kim varsa, terörist mi, ne var temizlenecek artık. Operasyonun ardından durum güzel olacak” dedi.

5 çocuk babası Afrinli Ömer ise “Eğer devlet beni gönderirse giderim. Eğer beni çıkarmazsa buradayım. Eğer devlet, ‘Afrin güzel olmuş, memleketinize dönün’ derse gideriz. Ama biz gitmek istemiyoruz, devlet gönderirse gideriz. 5 senedir buradayız, Türkiye’de çok rahatız. Sıkıntı hiç yok. Çıkıyorum, çalışıyorum hiç sıkıntı yok” diye konuştu.