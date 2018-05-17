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Terör mağduru ailelere devlet şefkati

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Reyhanlı'ya düzenlenen roketli saldırılar sonucu zarar gören ailelere devletin şefkat eli uzandı - Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gezer: -''Roketli saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralananlara psikolojik ve nakdi destek verildi''

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine roket ve havanla düzenlenen saldırılar sonucu zarar gören ailelere devletin şefkat eli uzandı.

Afrin'i işgal eden terör örgütü YPG/PKK'lıların Türkiye'deki sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, ev ve iş yerleri zarar görenler ile psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gerekli destek sağlanıyor.

Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, roketli saldırılarda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yaralananları yalnız bırakmıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Salih Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın talimatları doğrultusunda vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Merkez tarafından uzman ekiplerce hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikolojik destek verildiğini aktaran Gezer, ''Yaralanarak taburcu edilenler evlerinde ziyaret edilerek moral veriliyor. Ailelerin maddi durumları tespit edilerek, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlanıyor. 18 aile bu destekten faydalandı.'' dedi.

Olaylardan olumsuz etkilenen ailelere ev ziyaretleri yaparak moral vermek için gayret gösterdiklerini ifade eden Gezer, ''İkişer kişiden oluşan 1 psikolog, 2 sosyal çalışmacı, 5 sosyolog, 2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmandan oluşan 5 ekibimizle ailelerin evlerine gidiyoruz. Yas süreci tamamlandıktan sonra kuruluşumuz psikologları tarafından yakınlarını kaybeden ailelerimizin yakınlarına psikolojik destek veriyoruz. Şu ana kadar 64 aile ziyaret edildi. Her hafta farklı ailelere yapılan aile ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz.'' diye konuştu.

-Saldırılardan etkilenen çocuklara gezi

Roketli saldırılarda çocukların en çok etkilenenler olduğunu dile getiren Gezer, ''Bu kapsamda saldırılardan etkilenen 200 öğrenci için Reyhanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psiko-sosyal destek hizmetleri kapsamında, Nevşehir gezisi düzenlendi. Geziye, 15 personel eşlik etti ve gezide çocuklar oldukça moral buldular.'' şeklinde konuştu.

YPG/PKK'lı teröristlerin Reyhanlı ilçesine attığı roket sonucu yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ahmet Şanverdi'nin oğlu Abduselam Şanverdi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Ekiplerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirten Şanverdi, ''Bizimle acımızı paylaştılar. İlk günden bu yana bizleri ziyaret ederek hem moral veriyorlar hem de ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Allah onlardan razı olsun. Verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Roketli saldırıda yaşamını yitiren Rıfat Sinirli'nin oğlu İsmail Sinirli de, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin ev ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sinirli, ''Sık sık evimize gelerek bizlerle sohbet ederek sıkıntılarımızı dinliyorlar. Olayların olduğu günden bu yana bizi yalnız bırakmadılar. Emeği olanlara teşekkür ederiz.'' ifadesini kullandı. İlçeye atılan roket ve havanlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Afrin reyhanlı

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