Terör mağduru kadınlara kuaförlük hizmeti

Sosyal Konutlar ADEM Koordinatörü Sedef Güler de merkez olarak 10 kursta 173 kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, "Çoğu ailemizin gelir seviyesi düşük. Engelli, dul maaşı gibi devletten aldıkları yardımlarla geçiniyorlar. Biz de açtığımız kurslarla meslek edindirmeye çalışıyoruz." dedi.

ADEM ile hazırladıkları proje kapsamında, kadın ve çocukların saç bakım ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Yıldırım, "Bu çalışmayı ayda ya da iki ayda bir sürdürebiliriz. Gönüllü 5 kadın kuaförü arkadaşımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği ile Sosyal Konutlar Aile Destek Merkezi'nce (ADEM) hayata geçirilen proje kapsamında, dar gelirli aileler ile terör saldırılarında Sur'daki evini terk etmek zorunda kalarak merkez Kayapınar ilçesine yerleşen ailelere mensup kadın ve çocukların saç kesim ve bakımı yapıldı.

Mağdurlardan Hanım Kazat, Sur'daki olaylar sırasında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını aktardı.

Sur'dan çıktıktan sonra devletin kendilerine yapmış olduğu yardımlara değinen Kazat, şunları kaydetti:

"Devletimiz bize ev kiraladı, su ve elektrik faturalarımızı ödedi, mesleki kurslar açıldı, okuma yazma öğreniyoruz. Devletimiz birçok konuda yardım etti, Allah razı olsun. Devlet olmazsa biz zaten açız. Bayramda, ramazan ayında bize gıda yardımı yapılıyor."

Uzun süredir kuaföre gitmediğini dile getiren Kazat, "Kızımla geldim, saçımızı kestik, çok güzel de oldu. Bu hizmetin verilmesini isteriz, mutlu da oluruz. Maddi sıkıntıdan dolayı kızlarımla uzun süredir kuaföre gidememiştik." diye konuştu.

Yazgül Tari de "Bu imkanı bize tanıdılar, sağ olsunlar. Aile Destek Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden de razı olsun. Bize her türlü imkanı sağlıyor. Uzun zamandır kızımla kuaföre gitmemiştik, birlikte geldik." ifadelerini kullandı.

