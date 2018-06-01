-"Öğrencilerimizin çoğu ilk defa mektup aldı"

Öğrencilerin projeyle İstanbul ve Şırnak arasında gönül bağı kurmak istediğini ifade eden Göral, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki öğrenciler bizim 9. sınıf öğrencilerine mektup gönderdi. Onları görmeden tanımadan, yaşadığı sıkıntıları, eğitim şartlarını daha iyi öğrenmek istemişler. Biz de onlara yardımcı olmak istedik. Öğrencilerimize gelen mektupları verdik. İçlerinde çok duygusal mektuplar da vardı. Bu projenin öğrencilere çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin çoğu ilk defa mektup aldı."

Mektuplaşmanın yok olmak üzere olduğunu vurgulayan Göral, "Mail atılıyor veya WhatsApp'tan iletişim kuruluyor ama o mektubun açılarak hissederek bu duyguyu yaşamak farklı. İstanbul'daki kardeşlerimiz herhalde bunu düşünmüş olacak ki mektup göndermişler. 35 öğrencimiz İstanbul'da görmediği 35 öğrenci ile mektup kardeşi oldu." dedi.

Öğrencilerin bu farklı uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Göral, "Eskiden insanlar kardeşi, eşine, dostundan gelecek mektuba kavuşmak için postacının yolunu gözlüyordu. Bir nebze olsun o kültürü öğrencilerimize yaşattıkları için İstanbullu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.