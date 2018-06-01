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Terör mağduru öğrencilerle "Mektup kardeşliği”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki terör mağduru akranlarına mektupla moral verdi - İstanbul'dan yaşıtlarının gönderdiği mektupları okurken duygulanan öğrenciler, cevap yazarak onları Şırnak'a davet etti - Okul Müdürü Göral: -"Onları görmeden, tanımadan onların yaşadığı sıkıntıları, eğitim şartlarını anlayarak, görerek ve daha yakından tanımak için böyle bir proje başlatmak istemişler"

İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mektup kardeşliği başlattı.

Terör örgütü PKK'nın okullara yönelik saldırıları sonucu bir dönem eğitimden uzak kalan Şırnak'taki öğrencilere İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki akranları mektup gönderdi.

İstanbul'dan yaşıtlarının mektuplarını okurken duygulanan öğrenciler, cevap yazarak onları Şırnak'a davet etti.

İstanbul Bağcılar Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Çelik, Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esra Atan'a yazdığı mektubun içerisinde koyduğu kalemini de hediye olarak gönderdi.

Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kadir Göral, İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine projenin başlatıldığını söyledi.

Şırnak'taki öğrencilerin terör saldırılarında eğitimden geri kaldığını öğrenen İstanbul'daki akranlarının onların kaleminden yaşananları öğrenmek istediğini işaret eden Göral, İstanbul'dan gelen mektupların öğrencilerini sevindirdiğini anlattı.

-"Öğrencilerimizin çoğu ilk defa mektup aldı"

Öğrencilerin projeyle İstanbul ve Şırnak arasında gönül bağı kurmak istediğini ifade eden Göral, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki öğrenciler bizim 9. sınıf öğrencilerine mektup gönderdi. Onları görmeden tanımadan, yaşadığı sıkıntıları, eğitim şartlarını daha iyi öğrenmek istemişler. Biz de onlara yardımcı olmak istedik. Öğrencilerimize gelen mektupları verdik. İçlerinde çok duygusal mektuplar da vardı. Bu projenin öğrencilere çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin çoğu ilk defa mektup aldı."

Mektuplaşmanın yok olmak üzere olduğunu vurgulayan Göral, "Mail atılıyor veya WhatsApp'tan iletişim kuruluyor ama o mektubun açılarak hissederek bu duyguyu yaşamak farklı. İstanbul'daki kardeşlerimiz herhalde bunu düşünmüş olacak ki mektup göndermişler. 35 öğrencimiz İstanbul'da görmediği 35 öğrenci ile mektup kardeşi oldu." dedi.

Öğrencilerin bu farklı uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Göral, "Eskiden insanlar kardeşi, eşine, dostundan gelecek mektuba kavuşmak için postacının yolunu gözlüyordu. Bir nebze olsun o kültürü öğrencilerimize yaşattıkları için İstanbullu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Eğitim şartlarının düzeldiğini yazdım"

9. sınıf öğrencisi Ümmüsena Yiğit, İstanbul'daki yaşıtlarına teşekkür ettiğini belirterek ilk kez mektup almanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gelen mektuba karşılık yazdığı mektubu gönderdiğini dile getiren Yiğit, "Mektupta daha önce terör saldırıları nedeniyle sıkıntılı olan eğitim şartlarının düzeldiğini yazdım. O boş zamanlarında sporla uğraşıyormuş, ben de müzik dinlemeyi ve kitap okumayı seviyorum." dedi.

- "Şırnak huzurlu bir yer bekliyoruz"

Terör saldırılarından dolayı eğitimlerinden uzak kaldıklarını anımsatan Rabia Bayar ise devletin desteğiyle eksiklikleri kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

İstanbul’daki arkadaşlarına mektup gönderdikleri için teşekkür eden Bayar, "Mektubu gönderen arkadaşın çok duygulu şeyler kaleme almış. Şırnak'ı merak etmişler. Şehrimiz düzeliyor, herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an gezmek isteyenler gönül rahatlığıyla gelip gezebilir. Çok güzel tarihi yerlerimiz var. Şırnak huzurlu bir yer bekliyoruz diye yazdım." ifadesini kullandı.

Sibel Uğur ise mektup kardeşliğinin devam etmesini dilediğini ve mektup arkadaşını Şırnak’a davet ettiğini kaydetti.

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