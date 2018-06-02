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Terör operasyonunda "sınav" hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

Tunceli'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona katılan helikopterlerin, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması amacıyla güzergahlarını değiştirdiği belirtildi - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel: - "Helikopterleri şehrin üzerinden değil, güzergah değiştirip alternatif güzergahtan operasyon bölgesine gönderip LGS'ye giren öğrencilerimizi rahatsız etmedik. Duyarlılıkları için komutanlarımız ve kahraman pilotlarımıza teşekkür ediyoruz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan helikopterlerin, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için güzergahlarını değiştirdiği bildirildi.

Kent merkezi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Teröristlerin görüntüsünün alınması üzerine F-16 savaş uçaklarının desteğiyle 7 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyon sırasında Mehmetçik'in sınav hassasiyeti gösterdiği öğrenildi.

Şehir merkezinden havalanıp toplu şekilde operasyon bölgesine hareket etmesi gereken helikopterlerin, kent merkezindeki okullarda Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması amacıyla güzergahlarını değiştirdikleri belirtildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sabah saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine bağlı iki F-16 savaş uçağı ile jandarma ve polislerin katılımıyla 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sonel, şunları kaydetti:

"Operasyon esnasında bölgeye güvenlik amacıyla Kobra tipi taarruz helikopterleri ile takviye birlikleri taşıyan Sikorsky helikopterlerinin gitmesi gerekiyordu. Aynı dakikalarda kentteki okullarda da öğrencilerimiz LGS'ye giriyordu. Şehirden aynı anda birden çok helikopter kalktığında LGS'deki çocuklarımızın dikkatlerinin bozulup mağdur olmaması için askeri birliklerle görüşmeler yaptım."

- "Komutanlarımız ve kahraman pilotlarımıza teşekkür ediyoruz"

Sonel, görüşmeler sonucu helikopterlerin güzergahının değiştirildiğine dikkati çekerek, "Görüşmelerimiz sonucu komutanlarımızın da desteğiyle helikopterleri şehrin üzerinden değil, güzergah değiştirip alternatif güzergahtan operasyon bölgesine gönderip LGS'ye giren öğrencilerimizi rahatsız etmedik. Duyarlılıkları için komutanlarımız ve kahraman pilotlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mehmetçik'in teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
LGS Tunceli mehmetçik operasyon

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