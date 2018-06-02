Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sabah saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine bağlı iki F-16 savaş uçağı ile jandarma ve polislerin katılımıyla 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sonel, şunları kaydetti:

"Operasyon esnasında bölgeye güvenlik amacıyla Kobra tipi taarruz helikopterleri ile takviye birlikleri taşıyan Sikorsky helikopterlerinin gitmesi gerekiyordu. Aynı dakikalarda kentteki okullarda da öğrencilerimiz LGS'ye giriyordu. Şehirden aynı anda birden çok helikopter kalktığında LGS'deki çocuklarımızın dikkatlerinin bozulup mağdur olmaması için askeri birliklerle görüşmeler yaptım."

- "Komutanlarımız ve kahraman pilotlarımıza teşekkür ediyoruz"

Sonel, görüşmeler sonucu helikopterlerin güzergahının değiştirildiğine dikkati çekerek, "Görüşmelerimiz sonucu komutanlarımızın da desteğiyle helikopterleri şehrin üzerinden değil, güzergah değiştirip alternatif güzergahtan operasyon bölgesine gönderip LGS'ye giren öğrencilerimizi rahatsız etmedik. Duyarlılıkları için komutanlarımız ve kahraman pilotlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mehmetçik'in teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

