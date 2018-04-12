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"Terör örgütleri mensuplarının iadeleri gündeme geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemlere karşı, uluslararası hukuka göre tüm ülkelerin ortak iş birliği yapması lazım. (Muhataplara) Bu hususta hem yapılması gereken çabayı anlattık hem de bu hususlarla alakalı terör örgütleri mensuplarının iadeleri hususları da gündeme geldi, bu konudaki taleplerimizi iletmiş olduk"

KOPENHAG (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı konferans kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde terör örgütleri mensuplarının iadelerinin gündeme geldiğini ve Türkiye'nin bu konudaki taleplerini ilettiğini söyledi.

Kopenhag temaslarını AA muhabirine değerlendiren Bakan Gül, aralarında Almanya ve Danimarka'nın da bulunduğu ülkelerin bakanlarıyla ve bazı katılımcılarla ikili görüşmeler yapma imkanı bulduğunu belirterek, "Bu görüşmelerde Türkiye'nin FETÖ ile ve diğer terör örgütleriyle, PKK ile mücadelesini anlattık. Bu konuda ortak iş birliğini hatırlattık. Adli iş birliklerinin önemini ve bu konuda yapılacak hususları değerlendirme imkanı bulduk." dedi.

Gül, "Terör örgütlerinin yapmış olduğu eylemlere karşı, uluslararası hukuka göre tüm ülkelerin ortak iş birliği yapması lazım. Bu hususta hem yapılması gereken çabayı anlattık hem de bu hususlarla alakalı terör örgütleri mensuplarının iadeleri hususları da gündeme geldi, bu konudaki taleplerimizi iletmiş olduk." ifadesini kullandı.

- AİHM toplantısı

25 ülkeden adalet bakanı, diğer bakanlar ve temsilcilerinin katılımıyla "AHİM’in bundan sonraki süreci, reformu ve ne şekilde gerçekleşmesi gerekir" başlıklı bir toplantıya katıldığını ifade eden Gül, bu toplantıda da Türkiye'nin görüşlerini diğer ülkelerle paylaştıklarını dile getirdi.

Gül, Türkiye’nin terörle mücadelesini bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulduklarını kaydetti.

Gül, AHİM ile ilgili de yine ikincillik ilkesinin önemli olduğunu vurguladıklarını belirterek "Ülkemizin yaptığı çalışmaları ve bu konuda AHİM üye seçiminde de yine ülkelerinin takdir hakkına geniş yetki verilmesi hususlarını ifade ettik. Ülkemize yönelik birtakım haksız algı operasyonlarını birtakım yanlış bilgilerin de doğru olmadığını, Türkiye'de terörle mücadelenin bir meşru müdafaa anlamında hukuka uygun şekilde yapıldığını da ifade ettik." diye konuştu.

Danimarka'da Türk toplumuyla da bir araya gelen Gül, burada vatandaşların sorunlarını dinlediklerini, buna ilişkin sorunların çözümlerini de müzakere ettiklerini kaydetti.

Gül, verimli bir görüşme yaptıklarının altını çizerek Türk toplumumun Avrupa'da artık önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Kopenhag'da Avrupa Konseyi ülkelerinin adalet bakanlarının katıldığı, "İnsan Hakları Sözleşmesinin Reformu Yüksek Düzeyli Konferansı"nda konuşma yapan Gül, bazı ülkelerin adalet bakanlarıyla da görüşmelerde bulundu.

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