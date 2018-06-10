HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: "Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar" - "Türkiye'de medya kuruluşu sayısı Almanya'nın 3 katı. Orada 500 radyo ve televizyon kuruluşu var. Türkiye'de ise bu rakam 1750'nin üzerindedir. Türkiye'de çoğulcu yapı vardır"

ABDULLAH DOĞAN - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar." dedi.

Yerlikaya, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) 'Türkiye'de yeterli basın özgürlüğü olmadığı' iddiasıyla başlattığı kampanyaya ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa merkezli başlatılan bu kampanyanın yeni olmadığını söyleyen Yerlikaya, katıldıkları birçok uluslararası toplantıda, bu asılsız iddia ve eleştirilere maruz kaldıklarını aktardı.

Yerlikaya bunda, dezenformasyon ve yalanların etkili olduğunu belirterek, "Terör örgütleri, Avrupa'da medya konusunda yanlış bilgi veriyor. 'Türkiye'de gazeteciler hapse atılıyor', 'Medya özgürlüğü yok' gibi sözlerle propaganda yapıyorlar. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Avrupalı yetkililer, kendilerine doğru bilgileri verdiğimde şaşırdılar. 'Bize gelen bilgiler bu' dediler." diye konuştu.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Medyanın suç işleme özgürlüğünün olmadığını anlattık. Burada tutuklanan birkaç gazetecinin gerekçesinin bu olduğunu söyledik. Türkiye'de basının özgür ve çoğulcu yapıda olduğunu anlattık. Örneğin Almanya, nüfus ve medya sayısı bakımından Türkiye'ye yakın bir ülkedir. Türkiye'nin medya kuruluşu sayısı Almanya'nın 3 katı. Orada 500 radyo ve televizyon kuruluşu var. Türkiye'de ise bu rakam 1750'nin üzerindedir. Türkiye'de çoğulcu yapı vardır. Değişik grupların olduğu medya sektöründe, sadece tekel veya kamu yayıncılığı yok. Özel yayıncılıkta da tekelleşme yok. Çok sayıda grupların yayın organları var. Türkiye'de herkes fikrini özgürce ifade edebiliyor. Partiler görüşlerini ifade edebiliyor. Seçim öncesi partiler ve adayları, televizyon kanallarında düşüncülerini ifade edebiliyor."

- "Terör örgütleri algı operasyonu yapıyor"

IPI Direktörü Barbara Trifoni'nin, basın özgürlüğü olmadığını savunarak kampanya başlattığına işaret eden Yerlikaya, buna da bazı Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin destek verdiğini ifade etti.

Yerlikaya, Türk medyasına yönelik asılsız iddiaların dillendirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar. Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını, gazetecilerin tutuklandığını söyleyerek algı oluşturuyorlar. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi karşısında tamamı, milli iradenin yanında durdu. Bu, Türkiye'de kaos oluşturmak isteyen bir takım mihrakların hoşuna gitmedi. Türkiye'de medyayı topluca cezalandırmak istiyorlar. Burada hedef, iktidar tarafı falan değildir. Türkiye'deki radyo televizyonların sağı, solu hepsi hedef alınmaktadır. Medya yıpratılmak istenmektedir."

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın, Avrupa'da lobi faaliyetleri yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, "Boş durmuyorlar. Buradan kaçan FETÖ'cüler orada bir takım mihrakları etkileyebiliyor. Bu saldırıların sebebi, bu terör örgütlerinin Batı'daki faaliyetleri ve 15 Temmuz'da, Türkiye'de medyanın, topyekün bir şekilde milli iradenin yanında durması, ihtilale karşı direnmiş olmasıdır. Burada temel amaç 15 Temmuz'dan kalan hınçtır." ifadelerini kullandı.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Abant mızıkacılarıAbant mızıkacıları
'Oturulamaz raporu' verilen evde oturuyorlar'Oturulamaz raporu' verilen evde oturuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IPI ilhan yerlikaya RTÜK Uluslararası Basın Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.