ABDULLAH DOĞAN - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar." dedi.

Yerlikaya, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) 'Türkiye'de yeterli basın özgürlüğü olmadığı' iddiasıyla başlattığı kampanyaya ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa merkezli başlatılan bu kampanyanın yeni olmadığını söyleyen Yerlikaya, katıldıkları birçok uluslararası toplantıda, bu asılsız iddia ve eleştirilere maruz kaldıklarını aktardı.

Yerlikaya bunda, dezenformasyon ve yalanların etkili olduğunu belirterek, "Terör örgütleri, Avrupa'da medya konusunda yanlış bilgi veriyor. 'Türkiye'de gazeteciler hapse atılıyor', 'Medya özgürlüğü yok' gibi sözlerle propaganda yapıyorlar. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Avrupalı yetkililer, kendilerine doğru bilgileri verdiğimde şaşırdılar. 'Bize gelen bilgiler bu' dediler." diye konuştu.