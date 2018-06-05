GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus, Kandil'se Kandil, gideriz terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız." dedi.
Gül, Büyükşehir Belediyesince Nurdağı ilçesinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, huzuru bozmak isteyenlerin bulunduğunu söyledi.
Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin, darbe girişiminde bulunanların olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bütün sorunları yendiğini ifade etti.
Gül, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, destek istedi.
- "Bomba olup yağarız"
Türkiye'nin, huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Gül, şöyle devam etti:
"FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı, hiçbir terör örgütü bizim vatandaşımıza zarar veremez. Terör örgütleriyle mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz. Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus, Kandil'se Kandil, gideriz terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız. Terör örgütünün hiçbir vatandaşımızı tehdit etmesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak güçtedir, kararlılıktadır."
Türkiye'nin ekonomisini de büyüttüğünü anlatan Gül, devletin iki yakasının bir araya getirildiğini söyledi.
Gül, 24 Haziran'da cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin seçileceğini, hem cumhurbaşkanlığında hem de Meclis'te aynı güçte temsil edilmenin gerektiğine işaret ederek, her ikisinde de Erdoğan'a verilecek desteğin Türkiye'nin büyümesini sağlayacağını dile getirdi.
Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Yaşar Atılgan da katıldı.
Gül, AK Parti Nurdağı İlçe Başkanlığını da ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum