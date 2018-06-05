"FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı, hiçbir terör örgütü bizim vatandaşımıza zarar veremez. Terör örgütleriyle mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz. Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus, Kandil'se Kandil, gideriz terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız. Terör örgütünün hiçbir vatandaşımızı tehdit etmesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak güçtedir, kararlılıktadır."

Türkiye'nin, huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin, darbe girişiminde bulunanların olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bütün sorunları yendiğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomisini de büyüttüğünü anlatan Gül, devletin iki yakasının bir araya getirildiğini söyledi.

Gül, 24 Haziran'da cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin seçileceğini, hem cumhurbaşkanlığında hem de Meclis'te aynı güçte temsil edilmenin gerektiğine işaret ederek, her ikisinde de Erdoğan'a verilecek desteğin Türkiye'nin büyümesini sağlayacağını dile getirdi.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Yaşar Atılgan da katıldı.

Gül, AK Parti Nurdağı İlçe Başkanlığını da ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

