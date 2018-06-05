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"Terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus, Kandil'se Kandil, gideriz terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız. Terör örgütünün hiçbir vatandaşımızı tehdit etmesine izin vermeyiz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus, Kandil'se Kandil, gideriz terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız." dedi.

Gül, Büyükşehir Belediyesince Nurdağı ilçesinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, huzuru bozmak isteyenlerin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin, darbe girişiminde bulunanların olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bütün sorunları yendiğini ifade etti.

Gül, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, destek istedi.

- "Bomba olup yağarız"

Türkiye'nin, huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"FETÖ'sü, PKK'sı, DEAŞ'ı, hiçbir terör örgütü bizim vatandaşımıza zarar veremez. Terör örgütleriyle mücadeleyi kararlıkla sürdüreceğiz. Afrin'se Afrin, Cerablus'sa Cerablus, Kandil'se Kandil, gideriz terör örgütlerinin başına bomba olup yağarız. Terör örgütünün hiçbir vatandaşımızı tehdit etmesine izin vermeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak güçtedir, kararlılıktadır."

Türkiye'nin ekonomisini de büyüttüğünü anlatan Gül, devletin iki yakasının bir araya getirildiğini söyledi.

Gül, 24 Haziran'da cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin seçileceğini, hem cumhurbaşkanlığında hem de Meclis'te aynı güçte temsil edilmenin gerektiğine işaret ederek, her ikisinde de Erdoğan'a verilecek desteğin Türkiye'nin büyümesini sağlayacağını dile getirdi.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Yaşar Atılgan da katıldı.

Gül, AK Parti Nurdağı İlçe Başkanlığını da ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep

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