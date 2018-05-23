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Terör örgütlerinin sahadaki iş birliği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

Terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'ın Afrin'de Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettikleri sahada bir kez daha ortaya çıktı - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları dün Arap Uşağı ve Katranlı arasında kalan bölgede çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi

SARP ÖZER - Terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'ın Afrin'de Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettikleri sahada bir kez daha ortaya çıktı. Mehmetçik, dün Arap Uşağı ve Katranlı arasında kalan bölgede çıkan çatışmada iki teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudut hattı ve bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018'te başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, harekat kapsamında sadece terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'yi değil, aynı zamanda DEAŞ'ı da hedef alıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kısa sürede 23 kilometre ilerleyen TSK unsurları, şu ana kadar 282 meskun mahal ve 50 kritik noktayı teröristlerden temizledi. Geçen hafta itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 464 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'ın Afrin'de Türkiye'ye karşı birlikte hareket ettikleri sahada bir kez daha ortaya çıktı. Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından TSK unsurlarının bölgedeki arama tarama çalışmaları devam ediyor. Arama-tarama çalışmaları sırasında dün Arap Uşağı ve Katranlı arasında kalan bölgede iki terörist tespit edildi. Çıkan çatışma sonucu öldürülen teröristlerin terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlendi. Böylece bir kez daha PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün bölgede DEAŞ terör örgütü ile müşterek hareket ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda destek veren TSK unsurlarının, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmaları sürüyor. AFAD-Mehmetçik iş birliği ile son bir haftada 52 yerleşim yerinde yaklaşık 6 bin kişiye insani yardım yapıldı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri ise sürüyor. Harekat kapsamında 222 mayın ve 1177 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü DEAŞ

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