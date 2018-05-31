Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

Ankara’da 1983 yılında idam edilen terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın Fransa’da yaşayan kardeşi Dro Ekmekçiyan, 2 yıl önce yaptıkları başvuru üzerine kendilerine teslim edilen naaşın içinde köpek kemikleri ile farklı insanlara ait kemiklerin bulunduğunu iddia etti.

EMEKÇİYAN'IN AİLESİNDEN KÖPEK KEMİĞİ İDDİASI

Asala militanları tarafından 7 Ağustos 1982’de Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelik gerçekleştirilen saldırı ve katliam sonrası yaralı olarak yakalanan ve 1983 yılında Mamak Cezaevi'nde idam edilen terörist Levon Ekmekçıyan'ın kemikleri için ailesi uzun zamandır Fransa'da kampanya yürütüyordu.

Sonunda kemikleri alan aile, tabutta köpek kemikleri ile farklı insanlara ait kemikler olduğunu öne sürdü.

SALDIRIDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

7 Ağustos 1982’de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi ise yaralanmıştı.

LEVON EMEKÇİYAN KİMDİR?

7 Ağustos 1982 tarihinde dokuz kişinin yaşamını yitirdiği 72'sinin ise yaralandığı Esenboğa Havalimanı'nın bombalanması olayının faillerinden olan ASALA'ya mensup militandır.