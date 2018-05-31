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Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’a ait olduğu iddia edilen cenaze, ölümünden 33 yıl sonra Fransa’daki ailesine gönderilmişti. Ekmekçiyan'ın kardeşi kendilerine teslim edilen tabutun içinde köpek kemikleri ile farklı insanlara ait kemiklerin bulunduğunu duyurdu.

Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi

Ankara’da 1983 yılında idam edilen terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın Fransa’da yaşayan kardeşi Dro Ekmekçiyan, 2 yıl önce yaptıkları başvuru üzerine kendilerine teslim edilen naaşın içinde köpek kemikleri ile farklı insanlara ait kemiklerin bulunduğunu iddia etti.

EMEKÇİYAN'IN AİLESİNDEN KÖPEK KEMİĞİ İDDİASI

Asala militanları tarafından 7 Ağustos 1982’de Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönelik gerçekleştirilen saldırı ve katliam sonrası yaralı olarak yakalanan ve 1983 yılında Mamak Cezaevi'nde idam edilen terörist Levon Ekmekçıyan'ın kemikleri için ailesi uzun zamandır Fransa'da kampanya yürütüyordu.

Sonunda kemikleri alan aile, tabutta köpek kemikleri ile farklı insanlara ait kemikler olduğunu öne sürdü.

SALDIRIDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

7 Ağustos 1982’de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi ise yaralanmıştı.

LEVON EMEKÇİYAN KİMDİR?

7 Ağustos 1982 tarihinde dokuz kişinin yaşamını yitirdiği 72'sinin ise yaralandığı Esenboğa Havalimanı'nın bombalanması olayının faillerinden olan ASALA'ya mensup militandır.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu eylemi gerçekleştirdiği Zohrab Sarkisyan adlı örgüt üyesi ölü, kendisi ise yaralı olarak ele geçirildi ve tedavisinin ardından Mamak Askeri Cezaevi'ne gönderildi. Yargılamanın ardından 7 Eylül 1982'de idam cezasına çarptırılan Ekmekçiyan, 28 Ocak 1983'te Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde asılarak idam edildi.

2013 yılında Levon Ekmekçiyan'ın erkek kardeşi Hampartsum Ekmekçiyan'ın ailesi adına avukatı Eren Keskin aracılığıyla Türk yetkili mercilerine yaptığı başvuruda naaşın Fransa'ya nakledilmesine yönelik talep kabul edilmiştir.

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Levon Ekmekçiyan Fransa Asala Asala terör örgütü köpek kemik terörist

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
YO YANLIŞLIK YOK.
TAMAM İŞTE AYNI ŞEY NE FARKI VAR
eee tamam işte yanlış yok.
İDAM OLMALI, BAK O ZAMAN BU ÜLKEDE BİR TANE AJAN KALIYOR MU?
2023'de olsa 2071'de olsa türkiye değişmez
Hak ettiğini yaşamış hiç üzülmedim ve bu kendini belli etti ya gizli düşmanlar!!!! ( bir vatansever kürt kardeşiniz)
Kim düşündüyse fikrine sağlık
Hata bizde, kime neyin yalakalığını yapmak için gönderiyoruz ki... Az akıllı siyasetin yapın daha... (Bunu siyasetçiler yapmadı gibi aptal bir söylemde bulunmayın sakın... İzin veren makam kim? O makamdaki en yetkili müdürü kim atadı?)
asala bir gecede yokedildi .
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