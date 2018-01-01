VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralıkta yürüttüğü çalışmalarda, çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi de başarılı çalışmalarla engelledi.