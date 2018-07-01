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Terör örgütü DEAŞ'a haziran darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, operasyonlarla geçen ay da örgüte ağır darbe vurdu - Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarla DEAŞ'a göz açtırılmazken, aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 209 kişi gözaltına alındı, 22 örgüt mensubu tutuklandı - Operasyonlarla teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de engellendi - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 51 yabancı uyruklu gözaltına alındı - Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Irak ve Suriyelilerin de bulunduğu 19 zanlıdan 15'i tutuklandı - Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 14 DEAŞ mensubu düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı - Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, 10 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, haziranda da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, haziranda başta İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin haziranda yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 209 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda örgüte ait doküman, silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarla örgüt mensuplarına göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemlerini de başarılı çalışmalarla engelledi.

Mahkemeye çıkarılan 22 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Hazirandaki bazı operasyonlar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 51 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli Konya, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Adana, Bursa, Çankırı, Van ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında Irak ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 19 kişiden 15'i tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 Irak uyruklu zanlıdan biri tutuklandı, 5'i sınır dışı edildi.

Kocaeli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 Suriye uyruklu zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Iraklı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Gürcistan uyruklu zanlı tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 30 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Irak'ın Telafer kentinden yasa dışı yollarla Ankara'ya gelen ve Ramazan Bayramı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi N.A.F, terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece DEAŞ üyesinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 8 zanlı yakalandı.

İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 14 terör örgütü DEAŞ mensubu eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Bir sanık hakkında ise aynı suçlardan dava açılması için savcılığa ihbarda bulunulmasını istedi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, polisin operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan Yunus Durmaz'ın eşi tutuklu sanık Nesibe Durmaz'ın da aralarında yer aldığı 5 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri'de, DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği öne sürülen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Duruşmada tutuklu 3 sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Gaziantep'te polis operasyonunda üzerindeki bombayı patlatan terör örgütünün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın da aralarında yer aldığı 11 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 4 sanıktan 2'sine 6 yıl 3 ay, 2'sine 10 yıl 10 ay 37 gün hapis cezası verilen duruşmada, yargılama sürecinde ölen Durmaz ile İsmail Pektaş'ın davasının düşürülmesine hükmedildi.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

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