HABER

Terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe: Üst düzey isim yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 08:40 | Son Güncelleme

Saldırı hazırlığındaki teröristlere silah ve patlayıcı temin eden terör örgütü DHKP-C’nin üst düzey isimlerinden M.A. İstanbul’da yakalandı

Terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe: Üst düzey isim yakalandı

Terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe, üst düzey isim yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisinde askeri ve ideolojik eğitim aldıktan sonra DHKP-C adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüten M.A. adlı teröristi yakalamak için dün gece İstanbul’da operasyon düzenledi.

Örgüt içindeki Devrimci İşçi Hareketi (DİH) adlı yapıdan sorumlu olan ve DHKP-C’li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı talimatlarının verildiği Türkiye Komitesinde de üst düzey konumdaki M.A.’nın İstanbul’da bir hücre evinde barındığını tespit eden terör polisi, sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenledi. Başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem hazırlığındaki hücre üyelerine istihbarat, silah, patlayıcı ve güvenli ev temin eden ve o teröristlerle kuryelerin bağlantılarını sağlayıp düzenlenecek saldırıların hedef noktalarını tayin ettiği ileri sürülen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında flaş gelişme!

Gözaltına alınan M.A.’nın barındığı adreste yapılan aramalarda eylem talimatı içeren çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Yakalanan M.A., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı örgütün üst düzey yöneticilerinden, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘aranan teröristler’ listesinde ‘yeşil’ kategoride yer alan Nurhan Yılmaz adlı terörist, Şişli'de bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yılmaz'ın eylem hazırlığında olduğu öne sürülmüştü. (İHA)

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!
DHKP-C'li terörist 'Bak postacı geliyor' operasyonu ile yakalandıDHKP-C'li terörist 'Bak postacı geliyor' operasyonu ile yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DHKP-C terörist istanbul

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da faciaya ramak kaldı! TIR devrildi, yol kapandı

İstanbul'da faciaya ramak kaldı! TIR devrildi, yol kapandı

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ķökünü kurutun yiğitlerim. Artık eski Türkiye yok
Diğer Haberler
Sabah namazında buluşan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti

Sabah namazında buluşan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti

Burhaniye’de projelerle başarıya adım adım

Burhaniye’de projelerle başarıya adım adım

Kartepe Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor

Kartepe Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor

Kendisi gibi olan hastaların hayatını kolaylaştırmak için kitap yazdı

Kendisi gibi olan hastaların hayatını kolaylaştırmak için kitap yazdı

Sungurlu’da ağaçlar budandı

Sungurlu’da ağaçlar budandı

Başkan Karael’den esnaf ziayreti

Başkan Karael’den esnaf ziayreti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.